Отказ от русского языка в школах сопровождается сложностями

Школы не могут ожидать, что эти ученики будут идти в ногу с теми, кто изучает конкретный язык в течение нескольких лет.

По крайней мере такое объяснение Latvijas Avīze дала парламентский секретарь Министерства образования и науки Силвия Рейнберга.

Однако, как следует из заявлений родителей, не все школы готовы к новой ситуации.

Информация, которой поделились родители в социальных сетях, показывает, что есть школы, которые неохотно позволяют отказаться от изучения русского языка.

Например, в соцсети Х мама ребенка пишет, что, по утверждениям школы, не отменен образовательный стандарт, который требует, чтобы ученик освоил второй иностранный язык на определенном уровне после окончания 9-го класса.

Конечно, если второй иностранный язык изучается не с 4-го класса, как обычно, а позже, достичь этого заданного уровня сложно или даже невозможно.

Рейнберга согласна, что изменения в законе об образовании не освобождают от изучения предмета "второй иностранный язык" как такового.

Однако поправки к закону обязывают школы предлагать вместо русского другой иностранный язык.

При этом в социальных сетях родители также пишут, что решено не отказываться от изучения русского языка, поскольку в школе сказали, что тогда придется учить немецкий вместе с теми, кто учит его несколько лет.

Из слов Рейнберги следует, что школы так поступать не должны: "За несколько недель или месяцев нельзя требовать освоения материала, который изучался два года. Учителя должны составить индивидуальный учебный план и соответствующим образом оценить его. Госслужба качества образования будет контролировать, как школы обеспечивают возможность отказаться от изучения русского языка", - сказала представитель Министерства образования.

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