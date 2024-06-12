Отказ от русского языка в школах сопровождается сложностями

Школьникам, отказывающимся от русского как второго иностранного языка, со следующего года должен быть обеспечен индивидуальный план изучения другого иностранного языка, сообщает Latvijas Avīze.
Школы не могут ожидать, что эти ученики будут идти в ногу с теми, кто изучает конкретный язык в течение нескольких лет.
По крайней мере такое объяснение Latvijas Avīze дала парламентский секретарь Министерства образования и науки Силвия Рейнберга.
Однако, как следует из заявлений родителей, не все школы готовы к новой ситуации.
Информация, которой поделились родители в социальных сетях, показывает, что есть школы, которые неохотно позволяют отказаться от изучения русского языка.
Например, в соцсети Х мама ребенка пишет, что, по утверждениям школы, не отменен образовательный стандарт, который требует, чтобы ученик освоил второй иностранный язык на определенном уровне после окончания 9-го класса.
Конечно, если второй иностранный язык изучается не с 4-го класса, как обычно, а позже, достичь этого заданного уровня сложно или даже невозможно.
Рейнберга согласна, что изменения в законе об образовании не освобождают от изучения предмета "второй иностранный язык" как такового.
Однако поправки к закону обязывают школы предлагать вместо русского другой иностранный язык.
При этом в социальных сетях родители также пишут, что решено не отказываться от изучения русского языка, поскольку в школе сказали, что тогда придется учить немецкий вместе с теми, кто учит его несколько лет.
Из слов Рейнберги следует, что школы так поступать не должны: "За несколько недель или месяцев нельзя требовать освоения материала, который изучался два года. Учителя должны составить индивидуальный учебный план и соответствующим образом оценить его. Госслужба качества образования будет контролировать, как школы обеспечивают возможность отказаться от изучения русского языка", - сказала представитель Министерства образования.
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