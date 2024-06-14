Психолог: почему важны добрые отношения с соседями

"Уважение и внимание к потребностям других имеют решающее значение для хороших отношений, особенно, когда приходится делить общее пространство. Уважение к соседям включает в себя доброе отношение и внимание, где каждая сторона старается не шуметь, особенно ночью. Важно также ответственное содержание домашних животных, поддержание порядка в зонах общего пользования и справедливость при использовании общих ресурсов, например, парковки. Важно признать, что потребность других людей в тишине и порядке может отличаться от нашей. Мы можем любить собак, а кто-то может чувствовать себя рядом с ними некомфортно. Понимание и принятие этих различий является ключевым моментом. Соседские отношения - выбор каждого, но они положительно влияют на жизнь всех людей", - говорит К. Дудиня.

Приветливый прием новых соседей или приглашение познакомиться - это то, против чего не станут возражать люди, переезжающие в новый дом. Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус рассказывает: согласно результатам исследования "Жизнь дома", дружеские отношения с соседями оказывают огромное влияние на наше чувство безопасности: то, что к соседям можно обратиться за помощью, важно для 20% участников опроса, а простое общение о том о сём вызывает чувство единения у 13%. Поэтому он делится идеями, как завязать дружбу с соседями.