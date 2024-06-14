Психолог: почему важны добрые отношения с соседями

Ощущение безопасности - основа основ для нас. Последнее исследование "Жизнь дома" показало, что чувство безопасности в жилище основывается уже не только на надежности замков и физической безопасности, но и в сильной мере зависит от отношений с соседями. Каждый четвёртый житель Латвии отметил, что общение с соседями усиливает его чувство безопасности. Надо признать, что, проживая в многоквартирном доме, мы часто не знакомы с соседями и в лучшем случае просто здороваемся. В чем причина того, что мы часто не знакомы даже с ближайшими соседями, и как это исправить, рассказывает психолог Кристине Дудиня.
Психолог говорит, что добрые и достаточно близкие отношения с соседями дают много бонусов. Даже совсем короткое общение вызывает ощущение общности, безопасности и положительные эмоции. Оказывая помощь другим, мы сами испытываем ощущение счастья. Добрососедские отношения воодушевляют на обмен приятными словами, что повышает настроение, оказывает эмоциональную поддержку в трудные периоды и помогают решать проблемные ситуации. А отчуждение увеличивает вероятность возникновения конфликтов.
"Разногласия между людьми неизбежны, в том числе между соседями. Уважительное, открытое общение, чуткость к нуждам других и готовность искать компромиссы помогут снизить напряжение. Если оно все же нарастает, лучше всего обсудить ситуацию спокойно, с уважением к соседу обозначить свои потребности и сосредоточиться на поиске решений. Если мы уважаем потребности соседей, они с большей вероятностью пойдут нам навстречу, что предотвратит эскалацию конфликтов", - говорит К. Дудиня.
Как наладить хорошие отношения с соседями
По мнению психолога, наши отношения с другими людьми - это не данность, а наша работа. Таким образом, многое зависит от нас самих.
"Уважение и внимание к потребностям других имеют решающее значение для хороших отношений, особенно, когда приходится делить общее пространство. Уважение к соседям включает в себя доброе отношение и внимание, где каждая сторона старается не шуметь, особенно ночью. Важно также ответственное содержание домашних животных, поддержание порядка в зонах общего пользования и справедливость при использовании общих ресурсов, например, парковки. Важно признать, что потребность других людей в тишине и порядке может отличаться от нашей. Мы можем любить собак, а кто-то может чувствовать себя рядом с ними некомфортно. Понимание и принятие этих различий является ключевым моментом. Соседские отношения - выбор каждого, но они положительно влияют на жизнь всех людей", - говорит К. Дудиня.
Приветливый прием новых соседей или приглашение познакомиться - это то, против чего не станут возражать люди, переезжающие в новый дом. Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус рассказывает: согласно результатам исследования "Жизнь дома", дружеские отношения с соседями оказывают огромное влияние на наше чувство безопасности: то, что к соседям можно обратиться за помощью, важно для 20% участников опроса, а простое общение о том о сём вызывает чувство единения у 13%. Поэтому он делится идеями, как завязать дружбу с соседями.
"В некоторых скандинавских странах принято дарить новым соседям домашний хлеб. Почему бы по этой традиции не попробовать испечь хлеб, пирог, булочки или печенье и красиво упаковать их во что-то, что станет отличным подарком и будет радовать соседа еще долго время? Например, хлеб можно завернуть в кухонное полотенце, печенье - положить на красивую тарелку, а булочки - в корзинку", - делится идеями дизайнер интерьера.
Еще одна идея для приятного подарка – предметы интерьера для дома. Например, ваза с цветами поможет оживить любое пространство и завязать отношения. И это не обязательно должно быть дорого - важно внимание.
После того, как вы познакомились, Дариус Римкус призывает поближе узнавать соседей в повседневной жизни: "К примеру, раз в год устраивайте праздник для соседей во дворе. Это легко сделать, даже если вы живете в городе, - организуйте вечеринку во дворе вашего дома. А если вы живете в частном доме, то соседи могут принимать друг друга у себя во дворе по очереди. Предложите соседям принести еду к общему столу. Расстелите одеяла в саду и приготовьтесь пообщаться. Ничто не объединяет людей лучше, чем дружеская болтовня под негромкую музыку и ароматы домашней еды в мерцании садовых фонарей".
Об исследовании "Жизнь дома" от IKEA*
Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по заказу IKEA Group. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Латвии было опрошено 1005 жителей.
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