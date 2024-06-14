В Лиепае в пятницу утром машина сбила женщину

Утром 14 июня в Лиепае на улице Бривибас произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина, сообщает портал Liepajniekiem.lv, ссылаясь на информацию очевидцев.
По словам очевидца происшествия, авария произошла около 8 утра возле железнодорожного переезда.
До приезда экстренных служб очевидцы происшествия оказали пострадавшей первую помощь.
Портал Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы узнать больше об обстоятельствах происшествия.
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В сфере дорожного движения принято 421 постановление об административных правонарушениях, в том числе 204 в связи с превышением скорости и восемь по факту агрессивного управления транспортным средством.
По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три уголовных процесса.
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