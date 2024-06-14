В Лиепае в пятницу утром машина сбила женщину

По словам очевидца происшествия, авария произошла около 8 утра возле железнодорожного переезда.

До приезда экстренных служб очевидцы происшествия оказали пострадавшей первую помощь.

Портал Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы узнать больше об обстоятельствах происшествия.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В сфере дорожного движения принято 421 постановление об административных правонарушениях, в том числе 204 в связи с превышением скорости и восемь по факту агрессивного управления транспортным средством.

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три уголовных процесса.

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