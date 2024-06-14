Российский диктатор Владимир Путин, выступая в Министерстве иностранных дел РФ, назвал условия для прекращения боевых действий в Украине, пишет "Медуза".
Путин заявил, что украинские войска должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ. Он отметил, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только о частях, оккупированных Россией. Кроме того, Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.
Если эти условия будут выполнены, то Россия "незамедлительно" прекратит огонь, сказал Путин.
"Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно", - приводит его слова "Медуза".
По словам Путина, суть российского предложения "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении".
"Медуза" публикует главные требования Путина:
- Украина должна заявить о полном выводе войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и начать реальный вывод войск. Это условие прекращения огня и начала переговоров.
- Украина должна официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО.
- Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.
- Все это должно быть зафиксировано в виде международных договоренностей.
- Санкции Запада против России должны быть отменены.
Президент Украины Владимир Зеленский пока не отреагировал на эти требования.
Напомним, во вторник, 11 июня, Зеленский выступил с речью в бундестаге. Депутаты бундестага прерывали аплодисментами выступление Зеленского более десяти раз, а завершение речи сопровождалось многоминутными овациями стоя.
Свою речь Зеленский начал с благодарности народу и властям Германии за поддержку Украины в войне с Россией. "Вы помогали, вы помогаете. Я благодарю тебя, Германия", - сказал он. Зеленский констатировал, что многим поколениям жителей Европы не было суждено жить в мире. "И именно поэтому такую большую силу приобрела мечта о Европе, которой надо быть континентом культуры, надо быть континентом людей, надо быть континентом без войны", - подчеркнул президент Украины. Он добавил, что лично уверен в такой Европе, которая сделает все, чтобы прекратить войну, "которая продолжается на нашем континенте и грозит перерасти в значительно более широкое противостояние".
"Мы завершим эту войну, мы завершим ее в интересах Украины и в интересах всей Европы, всех нас и тех, кто будет после нас", - пообещал Владимир Зеленский, добавив, что боевые действия должны закончиться на условиях Киева.
Президент Украины подчеркнул, что по окончании войны следует не допустить никаких унижений украинского народа, а украинцы "заслуживают спокойствия" и "достойного завершения войны" - такого, которое не оставит сомнений в том, кто в ней одержал победу.
В субботу, 15 июня, в швейцарском городе Бюргеншток начнется саммит, посвященный условиям мира в Украине. Это самое масштабное дипломатическое мероприятие по инициативе Киева за более чем два года войны РФ против Украины. Россию на него не пригласили.
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