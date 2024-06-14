Президент Украины Владимир Зеленский пока не отреагировал на эти требования.

Напомним, во вторник, 11 июня, Зеленский выступил с речью в бундестаге. Депутаты бундестага прерывали аплодисментами выступление Зеленского более десяти раз, а завершение речи сопровождалось многоминутными овациями стоя.

Свою речь Зеленский начал с благодарности народу и властям Германии за поддержку Украины в войне с Россией. "Вы помогали, вы помогаете. Я благодарю тебя, Германия", - сказал он. Зеленский констатировал, что многим поколениям жителей Европы не было суждено жить в мире. "И именно поэтому такую большую силу приобрела мечта о Европе, которой надо быть континентом культуры, надо быть континентом людей, надо быть континентом без войны", - подчеркнул президент Украины. Он добавил, что лично уверен в такой Европе, которая сделает все, чтобы прекратить войну, "которая продолжается на нашем континенте и грозит перерасти в значительно более широкое противостояние".

"Мы завершим эту войну, мы завершим ее в интересах Украины и в интересах всей Европы, всех нас и тех, кто будет после нас", - пообещал Владимир Зеленский, добавив, что боевые действия должны закончиться на условиях Киева.

Президент Украины подчеркнул, что по окончании войны следует не допустить никаких унижений украинского народа, а украинцы "заслуживают спокойствия" и "достойного завершения войны" - такого, которое не оставит сомнений в том, кто в ней одержал победу.

В субботу, 15 июня, в швейцарском городе Бюргеншток начнется саммит, посвященный условиям мира в Украине. Это самое масштабное дипломатическое мероприятие по инициативе Киева за более чем два года войны РФ против Украины. Россию на него не пригласили.

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