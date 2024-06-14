Молодых людей призывают до субботы подать заявку на январский призыв в СГО

Одновременно до 15 июня текущего года в ходе добровольной подачи заявок до 200 человек планируется принять на пятилетнюю службу в Земессардзе и до 50 человек - на предусмотренную для студентов высших учебных заведений и колледжей программу подготовки офицеров резерва в учреждении военного образования или подразделении Национальных вооруженных сил. Заявку на эти программы можно подать только раз в год.