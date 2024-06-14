Российский диктатор "не в том положении", чтобы требовать от Киева прекращения войны, заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, Путин мог бы закончить войну "уже сегодня, если бы решил это сделать".

Что случилось?

Как сообщалось, российский диктатор, выступая в Министерстве иностранных дел РФ, назвал условия для прекращения боевых действий в Украине.

Путин заявил, что украинские войска должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ. Он отметил, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только о частях, оккупированных Россией. Кроме того, Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.

Если эти условия будут выполнены, то Россия "незамедлительно" прекратит огонь, сказал Путин. "Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно", - приводит его слова "Медуза".

По словам Путина, суть российского предложения "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении".

"Медуза" публикует главные требования Путина:

Украина должна заявить о полном выводе войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и начать реальный вывод войск. Это условие прекращения огня и начала переговоров.

Украина должна официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО.

Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.

Все это должно быть зафиксировано в виде международных договоренностей.

Санкции Запада против России должны быть отменены.

В субботу, 15 июня, в швейцарском городе Бюргеншток начнется саммит, посвященный условиям мира в Украине. Это самое масштабное дипломатическое мероприятие по инициативе Киева за более чем два года войны РФ против Украины. Россию на него не пригласили.

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