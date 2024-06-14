Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя условия Владимира Путина по прекращению боевых действий, заявил, что у РФ нет желания прекращать войну, а выдвинутые российским диктатором предложения свидетельствуют о "неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии", сообщает "Медуза".
Украина
"Никаких новых "мирных предложений" от России не поступало. Субъект Путин озвучил лишь "стандартный набор агрессора", который уже неоднократно звучал", - написал Подоляк в соцсети X, подчеркнув, что содержание послания Путина "достаточно специфично, в высшей степени оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии".
По словам Подоляка, план Путина означает сдачу территорий Украины, отказ от суверенитета, субъектности и защиты, а снятие западных санкций позволит РФ "наполнить милитаризованную экономику" и усилить "информационные провокации по всему миру".
Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал заявления Путина. В интервью итальянскому SkyTG24 Зеленский сравнил его предложения с политикой Адольфа Гитлера, который также выдвигал все новые территориальные претензии в отношении государств-соседей.
"Относительно этих месседжей - они ультимативные. Они ничем не отличаются от ультиматумов, которые были до этого. Мы с вами реально видим, что это второе возрождение нацизма. Это новая волна, потому что этот нацизм российский", - сказал Зеленский.
По его словам, заявлениям Путина о том, что война закончится аннексией четырех регионов Украины, верить нельзя, и он на них не остановится. "Путин идет тем же самым путем [что Гитлер]. Он сегодня говорит уже о четырех регионах, а до этого это был Крым и Донбасс", - сказал украинский лидер.
Z-блогеры
"Медуза" собрала реакции на предложение Путина провоенных Telegram-каналов ("Рыбарь", "Военный осведомитель", Colonelcassad и др.). В целом они отреагировали так: "Сдача Запорожья и Херсона - заведомо невыполнимые условия для Киева. Согласиться на это Украину может вынудить только военный разгром или прекращение помощи стран Запада, поэтому война будет продолжена.
Предложения не будут приняты, потому что они бы зафиксировали стратегическое поражение США, что станет еще одной торпедой в саммит мира: РФ показывает глобальному Югу, что предлагала мир, но его отвергнут те, кто вещает про мирные саммиты. Этим предложением РФ фактически поучаствовала в конференции в Швейцарии, теперь ее можно и не проводить.
По факту позиция заключается в следующем: мы всегда хотели решить проблему мирно, но после саботажа Запада и Киева пришлось прибегнуть к силе. Сейчас это может показаться экзотичным, но когда-нибудь мы сможем сказать: а ведь мы предлагали более мягкий вариант".
Запад
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "не Украина должна выводить войска с украинской территории, а РФ должна вывести свои войска с оккупированной украинской земли".
Озвученные Путиным требования он назвал "не предложением мира", а предложением "большей агрессии и большей оккупации". "Они демонстрируют, что цель России - контролировать Украину, и это было целью РФ с самого начала вторжения, и это вопиющее нарушение международного права, и это причина, по которой союзники по НАТО продолжают поддерживать Украину".
Российский диктатор "не в том положении", чтобы требовать от Киева прекращения войны, заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, Путин мог бы закончить войну "уже сегодня, если бы решил это сделать".
Что случилось?
Как сообщалось, российский диктатор, выступая в Министерстве иностранных дел РФ, назвал условия для прекращения боевых действий в Украине.
Путин заявил, что украинские войска должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ. Он отметил, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только о частях, оккупированных Россией. Кроме того, Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.
Если эти условия будут выполнены, то Россия "незамедлительно" прекратит огонь, сказал Путин. "Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно", - приводит его слова "Медуза".
По словам Путина, суть российского предложения "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении".
"Медуза" публикует главные требования Путина:
- Украина должна заявить о полном выводе войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и начать реальный вывод войск. Это условие прекращения огня и начала переговоров.
- Украина должна официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО.
- Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.
- Все это должно быть зафиксировано в виде международных договоренностей.
- Санкции Запада против России должны быть отменены.
В субботу, 15 июня, в швейцарском городе Бюргеншток начнется саммит, посвященный условиям мира в Украине. Это самое масштабное дипломатическое мероприятие по инициативе Киева за более чем два года войны РФ против Украины. Россию на него не пригласили.
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