Жительницу Латвии оштрафовали за угрозы журналистке

Спектакль связан с событиями во время создания одноименного сериала, в нем принимают участие как журналисты, так и актеры Театра им. Чехова, которые рассказывают истории, оказавшиеся за кадром сериала, а также делятся своим личным жизненным опытом.

В начале года Re:Baltica выпустил четырехсерийный документальный сериал Šķelšanās. В нем женщины-журналистки расследуют столкновения мнений в обществе, их происхождение и последствия для безопасности и благополучия страны.

В прошлом году Янис Сондарс попал в тюрьму и был признан виновным в преследовании Сприньге. Ему было предъявлено обвинение в многочисленных угрозах и преследовании, а также в неоднократном и продолжительном нежелательном общении с человеком, у которого были основания опасаться за свою безопасность.

Сондарс преследовал Сприньге почти два года, зная, что она не желает с ним общаться. Он угрожал журналистке в прямых эфирах в Facebook, приходил в офис Re:Baltica с поминальным венком и много раз звонил на личный телефон Сприньге, отправлял текстовые сообщения с угрозами.

Видео: Первая серия сериала Šķelšanās

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