Жительницу Латвии оштрафовали за угрозы журналистке

Госполиция приняла решение оштрафовать женщину за угрозу изнасилования в адрес журналистки центра журналистских расследований Re:Baltica Инги Сприньге, выяснило агентство LETA.
За такое нарушение предусмотрен штраф от 70 до 500 евро, однако точную сумму наказания полиция не назвала.
Как сообщалось, журналистке угрожали в переписке под ее приглашением посетить спектакль Šķelšanās в Рижском русском театре имени Михаила Чехова и в Даугавпилсе. В переписке также участвовали Наталья Русинова и Оскар Лекунс, которые, в частности, угрожали журналистке изнасилованием.
Сприньге рассказала LETA, что была удивлена угрозой, поскольку в последнее время редко получает комментарии подобного рода.
Журналистка добавила, что Русинова регулярно комментирует ее посты в соцсетях. Лекунс связался со Сприньге, объяснив, что он "против насилия", но выступает против разделения общества. Однако Сприньге решила написать заявление в полицию на обоих, поскольку такой вид общения не может быть нормой.
28 мая Рижский русский театр имени Чехова и центр журналистских расследований Re:Baltica представили спектакль Šķelšanās в Даугавпилсском театре. Спектакль был показан 4 марта в Рижском русском театре имени Чехова и планировался как разовое мероприятие, однако после призывов повторить постановку было решено предложить ее для просмотра еще раз - в Даугавпилсе.
Спектакль связан с событиями во время создания одноименного сериала, в нем принимают участие как журналисты, так и актеры Театра им. Чехова, которые рассказывают истории, оказавшиеся за кадром сериала, а также делятся своим личным жизненным опытом.
В начале года Re:Baltica выпустил четырехсерийный документальный сериал Šķelšanās. В нем женщины-журналистки расследуют столкновения мнений в обществе, их происхождение и последствия для безопасности и благополучия страны.
В прошлом году Янис Сондарс попал в тюрьму и был признан виновным в преследовании Сприньге. Ему было предъявлено обвинение в многочисленных угрозах и преследовании, а также в неоднократном и продолжительном нежелательном общении с человеком, у которого были основания опасаться за свою безопасность.
Сондарс преследовал Сприньге почти два года, зная, что она не желает с ним общаться. Он угрожал журналистке в прямых эфирах в Facebook, приходил в офис Re:Baltica с поминальным венком и много раз звонил на личный телефон Сприньге, отправлял текстовые сообщения с угрозами.
Видео: Первая серия сериала Šķelšanās
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