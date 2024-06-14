Где купаться в Риге? Названы водоемы с самой теплой водой

Самая низкая температура воды в Вакарбулли и на Луцавсале - всего +13 и +12 градусов. Температура воды в Вецаки и Румбуле составляет +14 градусов.

Спасатели муниципальной полиции заботятся о безопасности отдыхающих на всех официальных пляжах и на пляже Кишэзерса, который еще не получил официального статуса места для купания.

Как сообщалось, температура воздуха в ночь на субботу, 15 июня, опустится до +5...+10 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, без осадков, местами образуется туман.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдут дожди. Температура воздуха составит +18...+23 градуса.

В Риге в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха на восходе составит около +10 градусов, в пригородах - +7...+9 градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до +21...+22 градусов.

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