Валерия с мамой переехали из Украины в Германию в 2022 году. Родители девочки в разводе. Ее отец - военный, сражающийся на фронте на востоке Украины.

"Валерия стала жертвой преступления, - заявил на пресс-конференции 12 июня начальник полиции Карстен Кемпф. - Мы расследуем убийство".

По версии следствия, преступление было совершено в том же лесном массиве, где были обнаружены останки девочки. Валерия погибла всего в четырех километрах от своего дома, однако точное время смерти пока неизвестно.

"По данным следствия и результатам вскрытия, нет никаких доказательств того, что девочка стала жертвой сексуального преступления", - заявила прокурор города Хемниц Ингрида Бургарт.

В ходе поисков Валерии были опрошены несколько сотен горожан и проверены все подозреваемые в рецидиве сексуальных преступлений. "Мы никогда не теряли надежды, что найдем Валерию живой", - сказала начальник полиции Мэнди Киршнер.

На пресс-конференции глава полиции также признала, что еще 5 июня, через два дня после исчезновения ребенка, некая женщина сообщила в полицию, что услышала крик всего в двух километрах от места, где было найдено тело Валерии.

В полицию поступила критика за то, что сообщение о крике не было воспринято всерьез. "Мы не смогли сузить область поиска на основе этого отчета. Нам нужна точная и конкретная информация, чтобы сузить ее", - сказала начальник полиции Мэнди Киршнер.

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