СГД обнаружила контрафакт из ОАЭ на более чем 200 тыс. евро

Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) на пункте таможенного контроля Рижского свободного порта при досмотре грузов, ввезенных из Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили большое количество поддельной спортивной обуви. В другой партии были обнаружены поддельные духи с имитацией популярных брендов. Общий предотвращенный ущерб компаниям-производителям оригинальных товаров превышает 217 000 евро.
По результатам анализа рисков в апреле 2024 года сотрудники пункта таможенного контроля Рижского свободного порта провели проверку груза обуви, импортированного из Объединенных Арабских Эмиратов и предназначенного получателю в России, и установили что там было 1343 пары спортивной обуви с возможно поддельной торговой маркой New Balance.
Представитель владельцев торговой марки подтвердил, что товар нарушает права на интеллектуальную собственность New Balance Athletics, Inc. и должен быть уничтожен.
Общий предотвращенный ущерб в пересчете на стоимость соответствующего оригинального товара, составляет примерно 134 300 тысяч евро. Согласно законодательству владелец товарного знака имеет право препятствовать ввозу таких товаров в Евросоюз или транзиту через Евросоюз.
Галерея: Обнаруженная поддельная спортивная обувь и парфюмерия
В ходе физического таможенного контроля еще одного транспортного контейнера в апреле 2024 года сотрудники пункта таможенного контроля Рижского свободного порта обнаружили, что в нем содержится значительное количество, возможно, поддельной парфюмерии. Отправителем груза была компания из ОАЭ, а получателем – литовская компания.
Подозрения таможенников о том, что товар является подделкой, подтвердились. Представитель владельцев товарных знаков подтвердил, что товар нарушает права на интеллектуальную собственности Puig France SAS и Chanel Sarl и подлежит уничтожению.
В результате мероприятий таможенного контроля было изъято 672 единицы поддельной парфюмерной продукции с такими названиями, как John Gustav Homme Amaze, Marque Collection 169, Marque Collection 214.
С учетом соответствующей стоимости оригинального товара общий предотвращенный ущерб правообладателям составляет примерно 83 130 евро.
За первые пять месяцев 2024 года в результате контроля грузов и отправлений, проведенного Таможенным управлением СГД, контрафактные товары были обнаружены в 52 случаях.
В 94% случаев на почте обнаруживался контрафактный товар.
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