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СГД обнаружила контрафакт из ОАЭ на более чем 200 тыс. евро

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СГД обнаружила контрафакт из ОАЭ на более чем 200 тыс. евро
СГД обнаружила контрафакт из ОАЭ на более чем 200 тыс. евро Фото: VID

Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) на пункте таможенного контроля Рижского свободного порта при досмотре грузов, ввезенных из Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили большое количество поддельной спортивной обуви. В другой партии были обнаружены поддельные духи с имитацией популярных брендов. Общий предотвращенный ущерб компаниям-производителям оригинальных товаров превышает 217 000 евро.

По результатам анализа рисков в апреле 2024 года сотрудники пункта таможенного контроля Рижского свободного порта провели проверку груза обуви, импортированного из Объединенных Арабских Эмиратов и предназначенного получателю в России, и установили что там было 1343 пары спортивной обуви с возможно поддельной торговой маркой New Balance.

Представитель владельцев торговой марки подтвердил, что товар нарушает права на интеллектуальную собственность New Balance Athletics, Inc. и должен быть уничтожен.

Общий предотвращенный ущерб в пересчете на стоимость соответствующего оригинального товара, составляет примерно 134 300 тысяч евро. Согласно законодательству владелец товарного знака имеет право препятствовать ввозу таких товаров в Евросоюз или транзиту через Евросоюз.

Галерея: Обнаруженная поддельная спортивная обувь и парфюмерия

В ходе физического таможенного контроля еще одного транспортного контейнера в апреле 2024 года сотрудники пункта таможенного контроля Рижского свободного порта обнаружили, что в нем содержится значительное количество, возможно, поддельной парфюмерии. Отправителем груза была компания из ОАЭ, а получателем – литовская компания.

Подозрения таможенников о том, что товар является подделкой, подтвердились. Представитель владельцев товарных знаков подтвердил, что товар нарушает права  на интеллектуальную собственности Puig France SAS и Chanel Sarl и подлежит уничтожению.

В результате мероприятий таможенного контроля было изъято 672 единицы поддельной парфюмерной продукции с такими названиями, как John Gustav Homme Amaze, Marque Collection 169, Marque Collection 214.

С учетом соответствующей стоимости оригинального товара общий предотвращенный ущерб правообладателям составляет примерно 83 130 евро.

За первые пять месяцев 2024 года в результате контроля грузов и отправлений, проведенного Таможенным управлением СГД, контрафактные товары были обнаружены в 52 случаях.

В 94% случаев на почте обнаруживался контрафактный товар.

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