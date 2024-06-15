На платформе общественных инициатив Manabalss.lv инициатива за перенаправление финансирования "Евровидения" в пользу латвийского спорта собрала почти 12 тысяч голосов. После бурных обсуждений члены Комиссии Сейма по мандатам, этике и представлениям решили передать эту инициативу на дальнейшее рассмотрение.

Члены комиссии особо подчеркнули, что ни в коем случае нельзя противопоставлять культуру и спорт, но решили попробовать противопоставить культуру и спорт. Потому что понятно, что, взяв деньги от Евровидения, латвийский спорт переживет небывалый бум. И взять эти деньги больше просто негде.

В инициативе говорится следующее:

"Я призываю прекратить участие Латвии в Евровидении. Весьма сомнительно, что этот конкурс существенно поможет имиджу и репутации Латвии. Люди, которые там участвуют, склонны вести себя непристойно, и это афишируется как норма. Есть европейские страны, которые не участвуют в Евровидении по разным причинам, в том числе и финансовым, и Латвия должна вложить и без того проблемное государственное финансирование туда, где оно приносит нам очевидную пользу - в спорт.

Поэтому я призываю прекратить участие Латвии в "Евровидении", отказаться от организации Supernova и перенаправить финансирование на спорт. Недопустимо, чтобы Федерация биатлона собирала пожертвования на чемпионат мира, который, безусловно, важнее Евровидения.

Наряду с укреплением спорта и еще большими достижениями, у молодежи будет все больше и больше действительно положительных примеров - спортсменов, добившихся успеха и признания, которым можно подражать".

Очень тяжелый и нагруженный текст - тут и утверждение о том, что сомнительно, что Евровидение помогает имиджу страны, люди на конкурсе ведут себя непристойно, в то время как польза от спорта совершенно очевидна.

Но чемпионат мира по биатлону АБСОЛЮТНО важнее. Надо бы как-то осязаемо сопоставить эти явные преимущества и абсолютно определенную важность.

Ну, например, полуфинал и финал Евровидения в Латвии посмотрело более 200 тысяч человек. Выступление Донса в финале в прямом эфире посмотрели 163 миллиона человек по всему миру. Нравится вам это или нет, но Евровидение, несомненно, является одним из крупнейших событий в культурной жизни во всем мире.