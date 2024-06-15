В центре Риги пройдет красочное шествие Baltic Pride: на что нужно обратить внимание?

В субботу, 15 июня, в центре Риги пройдет кульминационное мероприятие Baltic Pride - шествие за равенство, сообщил латвийский правозащитник и сопредседатель Baltic Pride 2024 Каспар Залитис.
Сбор на шествие состоится в 12:00 в Верманском саду. Как отметил Залитис, шествие планируется по тому же маршруту, что и в прошлом году.
Из архива агентства LETA следует, что в прошлом году шествие прошло от Верманского сада по улицам Элизабетес, Бривибас, Бруниниеку, Тербатас и обратно к Верманскому саду.
В этом году на парад зарегистрировалось рекордное количество участников - 50 групп. По мнению организаторов, это подтверждает растущую поддержку прав ЛГБТК+ по всей Латвии и за ее пределами. Среди гостей также будут мэр Осло и участники из других стран Балтии и Европы.
После парада гостей фестиваля ждет концерт, на котором выступят Маркус Рива, Эмилия, Mauku Sencis & Grandmasters Neons, Катрина Диманта, Рижский квир-хор и Tartu Drag Collective. Помимо музыкальных представлений в Верманском саду будут работать различные информационные стенды.
Видео: Репетиция Рижского хора квиров
"Это мероприятие - не просто праздник, это решительное заявление о равенстве и правах человека", - сказал Залитис.
Baltic Pride 2024 приглашает всех прийти и поддержать это мероприятие, присоединившись к шествию, чтобы праздновать и продолжать защищать права и равенство сообщества ЛГБТК+.
Baltic Pride - ежегодное мероприятие, целью которого является продвижение и защита прав ЛГБТК+ сообщества в Балтийском регионе. Ежегодно он собирает тысячи участников из разных стран, чтобы отпраздновать разнообразие, равенство и любовь.
Во время шествия будет перекрыт Верманский сад и движение на нескольких улицах центра столицы.
В 13:00 в Риге пройдет шествие Riga Pride 2024 по маршруту Верманесский сад - улица Элизабетес - улица Бривибас - улица Бруниниеку - улица Тербатас - Верманесский сад.
С 6:00 до 19:30 в Верманском саду будет закрыто движение пешеходов, за исключением участников мероприятия.
С 11:00 до 14:00 будет закрыто движение транспортных средств:
- на участке улицы Тербатас от улицы Меркеля до улицы Матиса;
- на участке улицы Бривибас от улицы Элизабетес до улицы Матиса, за исключением общественного транспорта;
- на участке улицы Элизабетес от улицы Кр. Валдемара до улицы Кр. Барона, кроме общественного транспорта;
- на участке улицы Дзирнаву от улицы Бривибас до улицы Кр. Барона;
- на участке улицы Блауманя от улицы Бривибас до улицы Кр. Барона;
- на участке улицы Лачплеша от улицы Базницас до улицы Кр. Барона;
- на участке улицы Гертрудес от улицы Базницас до улицы Кр. Барона.
Также в это время будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Акас от улицы Гертрудес до улицы Тербатас, улицы Мартас на участке от улицы Тербатас до улицы Кр. Барона, улицы Стабу на участке от улицы Базницас до улицы Кр. Барона, улицы Бруниниеку на участке от улицы Базницас до улицы Кр. Барона, кроме общественного транспорта.
Такие же ограничения будут действовать и на участке улицы Матиса от улицы Бривибас до улицы Тербатас, за исключением общественного транспорта.
С 11:00 до конца марша, по мере необходимости, Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией закроет в указанных местах движение транспортных средств, за исключением движения общественного транспорта. Также полиция будет обеспечивать передвижение участников шествия по указанному маршруту, а также безопасность дорожного движения и общественный порядок.
С 20:00 пятницы, 14 июня, до 18:00 субботы, 15 июня, остановка и парковка транспортных средств запрещены:
- по обе стороны улицы Тербатас, на участке от улицы Меркеля до улицы Бруниниеку;
- по обе стороны улицы Элизабетес, на участке от улицы Бривибас до улицы Тербатас;
- по левой стороне улицы Элизабетес на участке длиной 50 метров в направлении от улицы Тербатас до улицы Кр. Барона;
- по обе стороны улицы Матиса, на участке от улицы Кр. Барона до улицы Чака.
Также ограничения действуют по обе стороны улицы Бривибас, на участке от улицы Стабу до улицы Бруниниеку, и по обе стороны улицы Бруниниеку, на участке от улицы Бривибас до улицы Тербатас.
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