В центре Риги пройдет красочное шествие Baltic Pride: на что нужно обратить внимание?

Сбор на шествие состоится в 12:00 в Верманском саду. Как отметил Залитис, шествие планируется по тому же маршруту, что и в прошлом году.

Из архива агентства LETA следует, что в прошлом году шествие прошло от Верманского сада по улицам Элизабетес, Бривибас, Бруниниеку, Тербатас и обратно к Верманскому саду.

В этом году на парад зарегистрировалось рекордное количество участников - 50 групп. По мнению организаторов, это подтверждает растущую поддержку прав ЛГБТК+ по всей Латвии и за ее пределами. Среди гостей также будут мэр Осло и участники из других стран Балтии и Европы.

После парада гостей фестиваля ждет концерт, на котором выступят Маркус Рива, Эмилия, Mauku Sencis & Grandmasters Neons, Катрина Диманта, Рижский квир-хор и Tartu Drag Collective. Помимо музыкальных представлений в Верманском саду будут работать различные информационные стенды.

Видео: Репетиция Рижского хора квиров

"Это мероприятие - не просто праздник, это решительное заявление о равенстве и правах человека", - сказал Залитис.