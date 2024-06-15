Европейский Союз не смог согласовать 14-й пакет санкций против Россиииз-за того, что Германию не устроил пункт об ответственности европейских компаний за нарушение штрафных мер. Об этом сообщило в пятницу, 14 июня, агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Следующее обсуждение штрафных мер в отношении России запланировано на 19 июня.

Новый пакет санкций против РФофициальные представители 27 стран Евросоюза обсуждали более месяца. В него, в частности, включен запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) и план привлечения к ответственности операторов ЕС за нарушение санкций их дочерними компаниями и партнерами в третьих странах, отмечает Reuters.

Ожидалось, что об утверждении 14-го пакета санкций против РФ ЕС объявит перед началом саммита мира по урегулированию военного конфликта в Украине. Однако, по словам источников Reuters, Германия высказала возражения по поводу пункта об ответственности дочерних компаний из-за его потенциального влияния на промышленность ФРГ.

Источник dpa: Германия - "новая Венгрия"

Агентства dpa и AFP 13 июня сообщили, что Германия блокирует новые санкции ЕС против России. "В последнее время складывается ощущение, что Германия - это новая Венгрия", - заявил один из источников dpa, имея в виду, что правительство Виктора Орбана неоднократно блокировало принятие европейских санкций против РФ и предоставление помощи Украине.

Берлин, в частности, призывает ограничить или вообще отменить пункт о привлечении к ответственности дочерних компаний в случае нарушения санкций в отношении определенных товаров, поскольку в противном случае "немецкие компании могут быть привлечены к ответственности", указывает dpa.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!