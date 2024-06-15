Видео Пожар уничтожил квартиру многодетной семьи

В четверг, 13 июня, пожарные Резекненского края были вызваны для тушения крупного пожара в многоэтажном доме. Пламя бушевало в квартире на втором этаже. Его жителям удалось успешно эвакуироваться, сообщает TV3 Ziņas.
Пожар уничтожил дом многодетной семьи в Силмальской волости Резекненского края. Людям удалось спастись, но от дома ничего не осталось.
В результате пажа никто из людей не пострадал, но четвероногие питомцы семьи погибли.
Хозяйка квартиры Ирина признает, что пожар произошел по ее собственной неосторожности: "Это была моя ошибка. Я не удостоверилась, что выключила фритюрницу. Масло начало гореть, а пластик плавиться. Был густой дым, и мы ничего не могли сделать".
Видя происходящее, женщина сама захотела как можно скорее исправить ситуацию, ведь казалось, что времени еще достаточно.
"Я сама пошла туда, там не было огня, все было в дыму. Было так много едкого дыма, что я надышалась им". Соседи сказали: "Пожалуйста, не ходи туда!" Все было в дыму, ничего не было видно", - рассказывает Ирина.
Хозяйка говорит, что квартира была недавно отремонтирована, приспособлена к особым потребностям ее сына, поэтому потеря огромна, хотя все живы. Соседи теперь пытаются помочь пострадавшей семье.
Равнодушных не было. Друзья, у которых есть свободная квартира, помогают им с жильем, чтобы семья не осталась без крова.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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