Видео Пожар уничтожил квартиру многодетной семьи

Пожар уничтожил дом многодетной семьи в Силмальской волости Резекненского края. Людям удалось спастись, но от дома ничего не осталось.

В результате пажа никто из людей не пострадал, но четвероногие питомцы семьи погибли.

Хозяйка квартиры Ирина признает, что пожар произошел по ее собственной неосторожности: "Это была моя ошибка. Я не удостоверилась, что выключила фритюрницу. Масло начало гореть, а пластик плавиться. Был густой дым, и мы ничего не могли сделать".

Видя происходящее, женщина сама захотела как можно скорее исправить ситуацию, ведь казалось, что времени еще достаточно.

"Я сама пошла туда, там не было огня, все было в дыму. Было так много едкого дыма, что я надышалась им". Соседи сказали: "Пожалуйста, не ходи туда!" Все было в дыму, ничего не было видно", - рассказывает Ирина.

Хозяйка говорит, что квартира была недавно отремонтирована, приспособлена к особым потребностям ее сына, поэтому потеря огромна, хотя все живы. Соседи теперь пытаются помочь пострадавшей семье.

Равнодушных не было. Друзья, у которых есть свободная квартира, помогают им с жильем, чтобы семья не осталась без крова.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!