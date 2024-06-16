Саперы Артем Ющенко и Александр Борисенко Фото: DSNS Ukraine

Они оба были ранены во время разминирования в Харьковской области через несколько месяцев после того, как оттуда выгнали российскую армию.

«Подорвался в селе возле Балаклеи […] Там было много мин-лепестков. Мы собрали в кучу штук 25, сделали закладку, а у одной сработал самоликвидатор — и взорвалась вся куча, — рассказывает Артем. — У меня были осколки в глазах, в лице, в ноге — обломки лопаты, с которой я шел — ее разорвало. В ушах перепонки полопались, протез потом в левое ухо поставил».

Александр подорвался на «лепестке», когда обследовал территорию школы, где стояла разбитая техника.

«Электрики попросили проверить село, чтобы они снова пустили электричество. По всему селу были раскиданы мины […] Проверил прибором, фонило везде — из-за разбитой техники. Мина была присыпана землей, и я на нее наступил», — рассказывает Александр.

Он лишился стопы, прошел протезирование в США.

Разминирование близ Снегиревки в Николаевской области, весна 2024 года Фото: Getty Images

Артем Ющенко говорит, что до некоторых сограждан откровенно тяжело достучаться.

«На днях был случай, когда бабушка шла по улице и собирала наши маркировочные колышки. Ей надо было помидоры подвязать. Мы людям говорим: не берите, не трогайте! Потом другой человек пойдет, увидит, что колышков нет, подумает, что саперы отработали и все чисто, и может подорваться», — рассказывает Артем.