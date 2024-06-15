Гитлер делал то же самое: Зеленский прокомментировал тактику бомбардировок России

"Россия использует 3200-3500 управляемых авиационных бомб в месяц исключительно по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре", - заявил Зелениский.

Россия используют тысячи таких бомб, чтобы люди жили в страхе и бежали из городов, из населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам или иным образом. И тогда у России появляется возможность оккупировать эти села и города, отметил президент Украины.

"Так же, как делал Гитлер, - "ковровая" бомбардировка - все то же самое, как одна методичка", - сказал Зеленский.

Он отметил, что операция диктатора Владимира Путина по захвату Харькова провалилась. Украинские военные стабилизировали ситуацию в регионе.

Зеленский добавил, что Украина 8 месяцев ждала одобрения США амбициозного пакета помощи. За это время Россия не смогла захватить Харьков.

Зеленский также отметил, что разговаривал с китайским лидером Си Цзиньпином. Он пообещал не продавать и не поставлять оружие в Россию. Президент Украины заявил, что "старается верить этим словам".

По мнению Зеленского, если Китай присоединится к Северной Корее и Ирану и поможет России оружием, это будет "трагедия".

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