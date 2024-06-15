Россия нарушила границу воздушного пространства Швеции возле острова Готланд

Инцидент произошел в пятницу днем, когда Су-24 вошел в воздушное пространство Швеции восточнее южной оконечности острова Готланд.

Хотя ВВС Швеции предупредили российский самолет покинуть свое воздушное пространство, Су-24 продолжил свой путь, покинув воздушное пространство Швеции только после взлета JAS-39.

Шведские военные подчеркнули, что нарушение воздушного пространства было кратковременным.

"Действия России неприемлемы и показывают, что она не уважает нашу территориальную целостность", - заявил командующий ВВС Швеции Йонас Викман.

Готланд расположен менее чем в 350 километрах от контролируемого Россией эксклава Калининград (Кенигсберг).

Шведская военная доктрина предусматривает, что тот, кто контролирует Готланд, имеет возможность широко контролировать воздушное и морское движение в Балтийском море.

В 2018 году после 14-летнего перерыва Швеция восстановила гарнизон на Готланде.

После того, как Россия оккупировала Крымский полуостров Украины в 2014 году, Швеция начала укреплять свою оборону, а после повторного вторжения России в Украину в 2022 году Швеция объявила о своем вступлении в НАТО, став 32-м государством-членом альянса в марте этого года.

Последний раз Россия нарушала воздушное пространство Швеции в марте 2022 года, когда шведские истребители сопровождали два Су-24 и два Су-27 над Готландом.

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