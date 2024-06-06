Возле Латвии перехвачен российский самолет: как действуют истребители НАТО?

В конце мая ВВС Латвии сообщили о перехвате российского военного самолета Ил-18Д. Его удалось идентифицировать истребителям НАТО Eurofighter, которые отправились на задание с военной базы в Лиелварде. Однако сообщения о перехвате российских самолетов регулярно поступали и раньше, поэтому портал tv3.lv поинтересовался у ВВС, что означают эти сообщения и как действуют силы НАТО, когда обнаруживают противника?
Пост Военно-воздушных сил Латвии (ВВС) в соцсети X привлек внимание. В сообщении говорится, что "29 мая истребители Eurofighter с военной базы Лиелварде отправились в боевой полет, в ходе которого перехватили самолет Ил-18Д.
Портал tv3.lv задал вопросы представителям Военно-воздушных сил Латвии. В том числе - что такое "перехват", как действуют силы НАТО, заметив самолет, есть ли какие-то последующие действия?
Журналисты также поинтересовались, как трактуется эта информация, имеет ли она какое-то значение? А также спросили, в каком конкретно месте 29 мая был перехвачен российский военный самолет.
В последний раз, 29 мая, силы НАТО перехватили российский военный самолет в непосредственной близости от воздушного пространства Латвии. Он находился у внешней границы территориальных вод Латвии над международными водами Балтийского моря на северной стороне Латвийского района полетной информации, выяснил tv3.lv.
"Перехват означает пролет вблизи воздушных целей. В данном случае - российский военный самолет сопровождался истребителями стран НАТО и он был визуально идентифицирован. Затем, в зависимости от поставленной задачи, определенной высшим командованием НАТО, цель может сопровождаться до тех пор, пока она не покинет район полетной информации стран Балтии", указали порталу tv3.lv в Национальных вооруженных силах.
29 мая перехваченный российский самолет сопровождался силами НАТО до тех пор, пока не покинул юг Латвийского района полетной информации.
В ВВС Латвии также отмечает, что истребители союзников Германии в этом году 14 раз перехватывали российские самолеты над международными водами Балтийского моря. Это происходило, когда немецкие истребители выполняли миссию патрулирования стран Балтии с базы в Лиелварде.
Отвечая на вопрос, как интерпретируется близость российской военной авиации к Латвии, в Национальных вооруженных силах (НВС) подчеркивают, что активность российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи внешней границы территориальных вод Латвии не является значительно повышенной.
В НВС пояснили, что траектория полета российских военных самолетов в Балтийском море вблизи внешней границы территориальных вод стран Балтии не является чем-то необычным.
"Это основной маршрут, по которому можно добраться из Российской Федерации в Калининградскую область и наоборот", - указали в латвийской армии.
Интенсивность присутствия НАТО в регионе Балтийского моря изменилась. "В связи с геополитической ситуацией НАТО усилило как свое присутствие в регионе Балтийского моря, так и контроль над полетами российских военных самолетов вблизи воздушного пространства стран Балтии - в международных водах Балтийского моря", - отметили в НВС.
Ранее сообщалось, что министр обороны Андрис Спрудс на военной базе Национальных вооруженных сил в Лиелварде торжественно открыл миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, содержание которой переходит к Латвии.
Латвия будет обеспечивать содержание миссии следующие девять месяцев, пока на эстонской военно-авиационной базе в Эмари проводятся ремонтные работы.
Патрулирование воздушного пространства стран Балтии в настоящее время обеспечивают военные самолеты и пилоты вооруженных сил Германии.
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