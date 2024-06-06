Возле Латвии перехвачен российский самолет: как действуют истребители НАТО?

29 мая перехваченный российский самолет сопровождался силами НАТО до тех пор, пока не покинул юг Латвийского района полетной информации.

В ВВС Латвии также отмечает, что истребители союзников Германии в этом году 14 раз перехватывали российские самолеты над международными водами Балтийского моря. Это происходило, когда немецкие истребители выполняли миссию патрулирования стран Балтии с базы в Лиелварде.

Отвечая на вопрос, как интерпретируется близость российской военной авиации к Латвии, в Национальных вооруженных силах (НВС) подчеркивают, что активность российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи внешней границы территориальных вод Латвии не является значительно повышенной.

В НВС пояснили, что траектория полета российских военных самолетов в Балтийском море вблизи внешней границы территориальных вод стран Балтии не является чем-то необычным.

"Это основной маршрут, по которому можно добраться из Российской Федерации в Калининградскую область и наоборот", - указали в латвийской армии.

Интенсивность присутствия НАТО в регионе Балтийского моря изменилась. "В связи с геополитической ситуацией НАТО усилило как свое присутствие в регионе Балтийского моря, так и контроль над полетами российских военных самолетов вблизи воздушного пространства стран Балтии - в международных водах Балтийского моря", - отметили в НВС.

Ранее сообщалось, что министр обороны Андрис Спрудс на военной базе Национальных вооруженных сил в Лиелварде торжественно открыл миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, содержание которой переходит к Латвии.

Латвия будет обеспечивать содержание миссии следующие девять месяцев, пока на эстонской военно-авиационной базе в Эмари проводятся ремонтные работы.

Патрулирование воздушного пространства стран Балтии в настоящее время обеспечивают военные самолеты и пилоты вооруженных сил Германии.

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