С 6 по 15 июня прошло крупнейшее в Балтии событие в области прав человека Baltic Pride с его кульминацией - шествием за равенство Until we are all equal, или "Пока мы все не будем равны". Посмотри на фото!

В шествии приняли участие несколько тысяч участников, в том числе десятки организаций и предприятий со всей Балтии.

В этом году Baltic Pride призвал сердце каждого расцветать и увидеть очарование разнообразия в людях вокруг нас.

Каждый из нас, как цветы, отличается по своей сути, и все вместе мы образуем одну красивую совокупность - луг, полный самых разных цветов.

Организаторы мероприятия призвали позволить Риге процветать как инклюзивному и смелому городу Балтии и обществу быть все более восприимчивым к разнообразию каждого.

Лейтмотивом шествия является празднование введения в Латвии регулирования партнерских отношений, которое вступит в силу с 1 июля этого года и позволит всем парам зарегистрировать свое партнерство, в том числе однополым парам.

После шествия прошло заключительное мероприятие и концерт.

Baltic Pride - крупнейшее в Балтии событие в области прав человека, которое с 2009 года ежегодно проходит в одной их трех столицах стран Балтии - Риге, Вильнюсе или Таллинне.

Посмотрите на фото!