Ринкевич поддерживает интеграцию Молдовы в Евросоюз

"Латвия полностью поддерживает утверждение рамок переговоров Европейского Союза с Молдовой и созыва Межправительственной Конференции 25 июня этого года", - сказал Ринкевич. Он отметил, что Латвия готова продолжать делиться опытом и экспертизой, а также способствовать безопасности и устойчивости Молдовы к гибридным угрозам.

На встрече обсуждалось также двустороннее сотрудничество стран, ситуация в Молдове перед предстоящими осенью президентскими выборами и конституционным референдумом о членстве в ЕС, а также агрессия России в Украине.

Встреча прошла в швейцарском городе Бюргеншток во время саммита за мир в Украине.

Президент высоко оценил двусторонние отношения Латвии и Молдовы, активное сотрудничество и начатые в мае этого года прямые рейсы airBaltic из Риги в Кишинев. Должностные лица сошлись во мнении о необходимости поддерживать активный диалог как на политическом, так и на экспертном уровне.

Президент также выразил удовлетворение принципиальной позицией Молдовы, осудив агрессию России против Украины и поддержав суверенитет и территориальную целостность Украины.

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