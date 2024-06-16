Видео Новые подробности серьезного пожара в цеху пластиковых окон в Риге

В пятницу на улице Матиса внимание прохожих привлек синий свет маяков нескольких оперативных служб и активность сотрудников.

Два наряда муниципальной полиции перекрыли участок улицы возле комплекса производственно-торговых помещений для движения транспорта в обоих направлениях. Однако самые тревожные события происходили на территории завода.

Томс, работающий в соседней компании, и его коллеги помогали расчищать зону для оперативного транспорта, когда прибыли спасатели: "Ко мне пришел друг и сказал, что начался пожар. Я вышел на улицу и увидел пламя. Я позвонил в пожарную бригаду и сказал, что могут быть пострадавшие. Пожарные приехали примерно через 5 минут. Потом мы убрали машины и освободили место для спасателей".

Ласма и Эрикс, живущие неподалеку, вышли посмотреть, в чем причина столь неожиданного волнения, произошедшего посреди дня через дорогу: "Мы заметили оперативный транспорт. Из дома был виден дым".

Потушив пламя, программа побеседовала с руководителем спасательных работ. Пожарный подтверждает, что, если бы этот пожар не был вовремя остановлен, он мог распространиться на очень большие пространства: "Он сразу был определен как пожар повышенной опасности. Сгорел производственный цех общей площадью 70 квадратных метров".

Хотя передвижение в здании немного затруднялось из-за сложной планировки помещений, с какими-то серьезными трудностями при тушении спасателям столкнуться не пришлось. Водозабор находился тут же, на улице Матиса. Потерпевших в происшествии не было.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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