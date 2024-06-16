Вс, 16.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Трагическая суббота: в Риге утонули два человека

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Учения VUGD на воде. Иллюстративное фото
Учения VUGD на воде. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 15 июня, в Риге в водоемах были найдены двое утонувших, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Рано утром в субботу в VUGD поступил вызов на Кишэзерс. Звонивший сообщил, что мужчина пошел купаться и не вернулся на берег. Спасатели нашли погибшего и вытащили его из озера.

В 14:00 поступил вызов на улицу Гранту, где мужчина пошел купаться в Болдерайский карьер и не вернулся на берег. Спасатели нашли погибшего и вытащили его из воды.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх