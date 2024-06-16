Трагическая суббота: в Риге утонули два человека

В субботу, 15 июня, в Риге в водоемах были найдены двое утонувших, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Рано утром в субботу в VUGD поступил вызов на Кишэзерс. Звонивший сообщил, что мужчина пошел купаться и не вернулся на берег. Спасатели нашли погибшего и вытащили его из озера.
В 14:00 поступил вызов на улицу Гранту, где мужчина пошел купаться в Болдерайский карьер и не вернулся на берег. Спасатели нашли погибшего и вытащили его из воды.
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