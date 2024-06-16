Трагическая суббота: в Риге утонули два человека

Рано утром в субботу в VUGD поступил вызов на Кишэзерс. Звонивший сообщил, что мужчина пошел купаться и не вернулся на берег. Спасатели нашли погибшего и вытащили его из озера.

В 14:00 поступил вызов на улицу Гранту, где мужчина пошел купаться в Болдерайский карьер и не вернулся на берег. Спасатели нашли погибшего и вытащили его из воды.

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