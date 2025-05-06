Премьер-министр Румынии объявил об отставке

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в понедельник объявил о своей отставке. Причиной такого шага стало поражение кандидата правящей коалиции на президентских выборах, который не смог выйти во второй тур голосования, прошедшего в воскресенье.
По итогам выборов во второй тур вышли ультраправый кандидат Джордже Симион и независимый кандидат - мэр Бухареста Никушор Дан. Кандидат правящей коалиции Крин Антонеску остался на третьем месте, лишь немного уступив Дану.
Обращаясь к журналистам, Чолаку отметил, что даже если бы он не ушел в отставку сам, новый президент почти наверняка отправил бы его в отставку после своего вступления в должность.
Премьер также сообщил, что возглавляемая им Социал-демократическая партия покинет правящую коалицию, однако ожидается, что это произойдет уже после второго тура президентских выборов, назначенного на 18 мая.
"Мы увидели, как проголосовали румыны, и это означает, что у нынешней правящей коалиции больше нет легитимности - по крайней мере, в ее нынешнем виде", - подчеркнул Чолаку.
После выхода социал-демократов правящая коалиция лишится парламентского большинства. Кроме Социал-демократической партии в ее состав сейчас входят правоцентристская Национал-либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии, представляющий интересы венгерского меньшинства.
Чолаку заявил, что его партия не будет открыто поддерживать ни Симиона, ни Дана. Вместо этого он призвал социал-демократов и их сторонников "голосовать так, как они считают нужным, в соответствии с собственной совестью".
В то же время партнеры социал-демократов по коалиции уже заявили, что поддержат кандидатуру Никушора Дана.
Как уже сообщалось ранее, 38-летний Джордже Симион, лидер ультраправой партии "Альянс за объединение румын" (AUR), значительно опередил десять других кандидатов в первом туре президентских выборов, набрав 40,5% голосов.
Никушор Дан занял второе место с результатом в 20,89%, лишь незначительно обойдя Антонеску, получившего 20,34% голосов. Разница между ними составила менее 56 тысяч голосов.
Для победы в первом туре кандидатам необходимо было набрать более 50% голосов.
В случае победы ультраправого кандидата во втором туре, это может привести к заметным изменениям во внешней политике страны. Президент Румынии представляет государство на саммитах ЕС и НАТО и обладает правом вето при голосованиях в Европейском союзе.
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