Премьер-министр Румынии объявил об отставке

По итогам выборов во второй тур вышли ультраправый кандидат Джордже Симион и независимый кандидат - мэр Бухареста Никушор Дан. Кандидат правящей коалиции Крин Антонеску остался на третьем месте, лишь немного уступив Дану.

Обращаясь к журналистам, Чолаку отметил, что даже если бы он не ушел в отставку сам, новый президент почти наверняка отправил бы его в отставку после своего вступления в должность.

Премьер также сообщил, что возглавляемая им Социал-демократическая партия покинет правящую коалицию, однако ожидается, что это произойдет уже после второго тура президентских выборов, назначенного на 18 мая.

"Мы увидели, как проголосовали румыны, и это означает, что у нынешней правящей коалиции больше нет легитимности - по крайней мере, в ее нынешнем виде", - подчеркнул Чолаку.

После выхода социал-демократов правящая коалиция лишится парламентского большинства. Кроме Социал-демократической партии в ее состав сейчас входят правоцентристская Национал-либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии, представляющий интересы венгерского меньшинства.