Фридрих Мерц не избран канцлером Германии в первом туре голосования

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (CDU) Фридрих Мерц, которого уже заранее считали следующим канцлером Германии, 6 мая неожиданно потерпел неудачу на парламентском голосовании. В первом туре он не сумел получить достаточного количества голосов, чтобы сразу занять пост главы правительства, сообщает Deutsche Welle.
Главе немецких консерваторов не хватило нескольких голосов, чтобы обеспечить себе большинство в парламенте и, соответственно, стать канцлером.
Пока неизвестно, какие шаги последуют далее и состоится ли новое голосование немедленно. Тем не менее очевидно, что официальное вступление Мерца в должность канцлера Германии теперь может быть отложено.
Как отмечает BBC, для избрания канцлером Мерцу было необходимо получить минимум 316 голосов депутатов бундестага, однако ему удалось заручиться поддержкой лишь 310 парламентариев. Всего в бундестаге 630 депутатов.
307 депутатов проголосовали против Мерца, трое воздержались, один бюллетень признан недействительным, а девять депутатов отсутствовали на заседании.
Закон предусматривает возможность провести еще два тура голосования. При этом в третьем, последнем, туре для избрания канцлером достаточно будет простого большинства голосов.
Ранее предполагалось, что голосование станет простой формальностью, так как консерваторы (CDU/CSU) и социал-демократы (SPD) вместе располагают 328 голосами в парламенте.
Теперь у бундестага есть 14 дней, чтобы либо избрать канцлером Мерца, либо предложить другую кандидатуру.
Как сообщалось ранее, в понедельник, накануне формирования нового правительства, 69-летний Фридрих Мерц и его консерваторы вместе с левоцентристскими социал-демократами официально подписали коалиционное соглашение.
Документ, названный "Ответственность за Германию", насчитывает 144 страницы и описывает политическую программу двух крупнейших традиционных партий на ближайшие четыре года.
Консервативный альянс CDU/CSU под руководством Мерца и их партнеры из SPD обещают заняться восстановлением экономики и укреплением вооруженных сил страны.
Кроме того, Мерц обещал ограничить нелегальную миграцию и остановить рост популярности партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которая заняла второе место на внеочередных парламентских выборах в феврале.
Во время церемонии подписания в понедельник Мерц пообещал эффективное, четко продуманное и надежное управление страной.
"Мы живем в эпоху глубоких перемен, серьезных потрясений и значительной неопределенности и потому знаем, что наш исторический долг - привести эту коалицию к успеху", - заявил он.
Мерц подчеркнул, что будущее правительство "полно решимости продвигать Германию вперед через реформы и инвестиции", а также пообещал, что это будет правительство, чей голос будет услышан в Европе и во всем мире.
Представитель SPD, будущий вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что "новому правительству как никогда потребуется настоящая командная работа".
"Мы хотим вести Германию туда, где ей место - только вперед", - подчеркнул он.
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