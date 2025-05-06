Фридрих Мерц не избран канцлером Германии в первом туре голосования

Документ, названный "Ответственность за Германию", насчитывает 144 страницы и описывает политическую программу двух крупнейших традиционных партий на ближайшие четыре года.

Консервативный альянс CDU/CSU под руководством Мерца и их партнеры из SPD обещают заняться восстановлением экономики и укреплением вооруженных сил страны.

Кроме того, Мерц обещал ограничить нелегальную миграцию и остановить рост популярности партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которая заняла второе место на внеочередных парламентских выборах в феврале.

Во время церемонии подписания в понедельник Мерц пообещал эффективное, четко продуманное и надежное управление страной.

"Мы живем в эпоху глубоких перемен, серьезных потрясений и значительной неопределенности и потому знаем, что наш исторический долг - привести эту коалицию к успеху", - заявил он.

Мерц подчеркнул, что будущее правительство "полно решимости продвигать Германию вперед через реформы и инвестиции", а также пообещал, что это будет правительство, чей голос будет услышан в Европе и во всем мире.

Представитель SPD, будущий вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что "новому правительству как никогда потребуется настоящая командная работа".

"Мы хотим вести Германию туда, где ей место - только вперед", - подчеркнул он.