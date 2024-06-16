Видео Опубликованы документы сотен уголовных дел. Среди них - о крахе Parex и налоговых преступлениях

Главный прокурор Инга Ниедре рассказывает программе:

"Дело Русиньша стало для нас уроком. Мы остановились, провели проверку - что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно, а потом пришли к выводу, что нужно работать по-другому.

Я хотела бы лично ознакомиться с теми уголовными делами, которые прекращены в связи с тем, что заявление отозвано, но потерпевший имеет телесные повреждения".

Большинство поступивших дел было возбуждено и прекращено Финансовой полицией, ныне переименованной в департамент налоговой и таможенной полиции. На границе или в почтовых отправлениях обнаружены наркотические вещества, несвоевременно поданы заявления о банкротстве - такие дела быстро прекращаются. С другой стороны, с налоговыми преступлениями картина иная.

Nekā personīga изучила более 700 уголовных производств, расследованных и прекращенных налоговой и таможенной полицией VID. Практически все дела, связанные с налогами, закрыты в связи с давностью исков.

Дела закрывались в течение примерно двух лет - с 2010 по 2012 год. Общая сумма невозвращенных налогов составила около 100 миллионов латов.

В некоторых случаях следователи перечисляют все проделанное на нескольких страницах и объясняют, почему не удалось найти виновных и вернуть деньги.

В других случаях обоснование отсутствует, и не исключено, что дело лежало в ящике до истечения срока давности. Чиновники не отрицают, что количество подобных дел также может быть симптомом коррупции.