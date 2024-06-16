Несколько лет назад Nekā personīga сообщала, что следственные органы уничтожают материалы закрытых уголовных производств, в том числе ту часть, которая по закону должна быть общедоступной. В то время программа просила сохранить эти документы и сделать их общедоступными. Сейчас началась их публикация в единой базе данных.
Видео ⟩ Опубликованы документы сотен уголовных дел. Среди них - о крахе Parex и налоговых преступлениях
Крах банка Parex вверг Латвию в глубокий кризис. Суд решил, что бывшие акционеры должны нести ответственность за причинение убытков и с них необходимо взыскать десятки миллионов евро.
Однако вскоре после краха банка они передали своим сыновьям несколько ценных активов и переуступили их российскому банку.
По этому поводу полиция возбудила уголовные дела, которые были прекращены в 2013 году. В 2020 году материалы этих дел были уничтожены.
По закону ознакомиться с материалами уголовного производства можно лишь в некоторых случаях, но окончательное решение о прекращении дела должно быть общедоступным. Однако оно также уничтожается вместе со всеми остальными документами.
Nekā personīga обратилась в прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Службу государственных доходов (VID) с просьбой выдать решения о прекращении уголовного производства по всем делам, по которым срок хранения наступил или приближается.
Власти скрыли или удалили личные данные в документах и продолжают их выдавать. KNAB первоначально отказался это сделать, потребовав плату за обработку документов.
Nekā personīga оспорила ответ KNAB и получила запрошенные документы.
Сколько и как хранить материалы закрытых дел, решает руководитель каждого учреждения. В прокуратуре есть отдельная комиссия, которая отбирает важные дела и передает их в архив. В связи с интересом журналистов к документам, подлежащим уничтожению, уничтожение прекращено в налоговой и таможенной полиции.
Под руководством Министерства внутренних дел разрабатывается инструмент автоматической анонимизации решений, который позволит сделать общедоступными окончательные решения по делам, расследуемым Государственной полицией. Законодатели также обещают изменить существующую схему.
Пока чиновники еще думают, как сделать документы доступными для общественности, в Nekā personīga поступило более тысячи документов, срок хранения которых истек.
Они будут доступны на сайте izbeigts.lv, где журналисты опубликовали первую тысячу решений о прекращении уголовных дел.
Среди них - дело, возбужденное в 2008 году и закрытое в 2011 году, по подозрению в фиктивных сделках по ввозу и вывозу лошадей. Хотя имена причастных к делу компаний и лиц в документе скрыты, предполагается, что речь идет о компании бывшего депутата Сейма Юриса Юрашса.
Также есть дело о предполагаемом мошенничестве, связанном с неплатежеспособностью Jelgavas siltumtīklu uzņēmums, которое осталось должно 18 миллионов латов.
Уголовный процесс за избиение несовершеннолетней девушки, случай, когда мужчина отправил 15-летней девочке порнографические фотографии, а также несколько случаев, когда супруг избивал жену, а когда она отозвала жалобу - дело было закрыто. По мнению прокуратуры, такие случаи больше невозможны.
Главный прокурор Инга Ниедре рассказывает программе:
"Дело Русиньша стало для нас уроком. Мы остановились, провели проверку - что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно, а потом пришли к выводу, что нужно работать по-другому.
Я хотела бы лично ознакомиться с теми уголовными делами, которые прекращены в связи с тем, что заявление отозвано, но потерпевший имеет телесные повреждения".
Большинство поступивших дел было возбуждено и прекращено Финансовой полицией, ныне переименованной в департамент налоговой и таможенной полиции. На границе или в почтовых отправлениях обнаружены наркотические вещества, несвоевременно поданы заявления о банкротстве - такие дела быстро прекращаются. С другой стороны, с налоговыми преступлениями картина иная.
Nekā personīga изучила более 700 уголовных производств, расследованных и прекращенных налоговой и таможенной полицией VID. Практически все дела, связанные с налогами, закрыты в связи с давностью исков.
Дела закрывались в течение примерно двух лет - с 2010 по 2012 год. Общая сумма невозвращенных налогов составила около 100 миллионов латов.
В некоторых случаях следователи перечисляют все проделанное на нескольких страницах и объясняют, почему не удалось найти виновных и вернуть деньги.
В других случаях обоснование отсутствует, и не исключено, что дело лежало в ящике до истечения срока давности. Чиновники не отрицают, что количество подобных дел также может быть симптомом коррупции.
В 2022 году Сейм включил в Уголовный закон норму, которая позволяет прекратить дело до истечения срока давности, если следователи сделали все возможное, но виновный не найден.
После введения этой нормы в прошлом году только в налоговой и таможенной полиции было закрыто более двух тысяч бесперспективных дел. Еще активнее это происходило в полиции.
Глава департамента налоговой и таможенной полиции демонстрирует объем доказательств, изъятых по двум уголовным процессам. Оба связаны с зарплатой в конвертах.
Этот же орган должен также рассматривать случаи нарушения санкций. Будущие поправки снизят нагрузку, что позволит применить административное взыскание за незначительное нарушение.
Это значит, что если кто-то попытается ввезти в Россию дорогое шампанское, его накажут сразу, а не придется возбуждать целый уголовный процесс.
Видео: Сюжет программы Nekā personīga
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