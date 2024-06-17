Фото Отказ от присяги в будущем может не освобождать от обязанности защищать Латвию

Поданное Министерством обороны и министром обороны Андрисом Спрудсом предложение предусматривает вычеркнуть из закона норму, согласно которой до принятия присяги военнослужащий не может привлекаться к выполнению боевых задач, боевому дежурству и караульной службе.

При этом в законе сохранится уже установленное положение о том, что солдат может быть направлен на обучение или выполнение боевых задач за границу только после принятия солдатской присяги.

В Минобороны поясняют, что принятие присяги не связано с получением статуса военнослужащего, который получается путем заключения контракта на профессиональную службу или путем зачисления в Службу государственной обороны (СГО) или действительную службу в случае мобилизации.

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Согласно введению к Сатверсме, народ Латвии должен защищать свой суверенитет, независимость Латвийского государства, его территорию, единство и демократический строй государства, а закон о национальной безопасности гласит, что каждый гражданин Латвии обязан защищать независимость, свободу и демократический строй государства.

Ни один из этих законов не предусматривает, что отказ от принятия солдатской присяги освобождает гражданина Латвии от обязанности защищать страну, подчеркивают в министерстве.

Однако в министерство поступил анонимный вопрос о том, влияет ли отказ от принятия солдатской присяги на обязанность гражданина служить в СГО и на долг гражданина перед государством в случае войны. Поэтому министерство выступает за внесение следующих поправок, чтобы установить более четкие рамки и предотвратить возникновение подобных вопросов.

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