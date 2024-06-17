Жители Латгале жалуются на перенесенный автобусный рейс - стало куда неудобнее

В передачу обратились несколько жителей Латгале, которые высказались от имени многих. Для них очень важен автобус, курсирующий между Виляны и Прейли. Раньше автобус, курсируя трижды в день, заезжал в Прейли в 9:00 и развозил жителей по домам, выезжая из Прейли в 10:30. Как указывают жители, полутора часов было достаточно, чтобы сделать все важные дела.

Однако последние два года время выезда из Прейли другое - автобус стартует с автовокзала в 11:30, примерно на час позже. Латгальцы заявили передаче, что зимой приходится слишком долго томиться и мерзнуть в ожидании автобуса. Жительница Инита сказала, что зимой, ожидая на холоде автобус, она заболела.

За возобновление прошлого порядка подписались почти 100 жителей Латгале. Кроме того, люди указывают, что автобусы слишком маленькие - пассажиры чувствуют себя в них как шпроты в банке.

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