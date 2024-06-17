Силиня приняла отставку Логиной

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") приняла отставку министра культуры Агнесе Логиной ("Прогрессивные") и призывает "Прогрессивных" выдвинуть нового кандидата на этот пост, говорится в заявлении премьер-министра в Х.
"В соответствии с договором о сотрудничестве [коалиции] я ожидаю, что "Прогрессивные" предложит кандидата на пост министра культуры, решение об утверждении которого примет Сейм", - сказала глава правительства.
Как сообщил пресс-секретарь премьера Алексис Золднерс, до утверждения нового министра его обязанности будет исполнять премьер-министр, а в ее отсутствие - министр юстиции.
"С учетом того, что премьер-министр сегодня и завтра находится в командировке, обязанности министра культуры в эти дни будет исполнять министр юстиции", - пояснил пресс-секретарь.
Как сообщалось, Логина подала в отставку с должности министра культуры по личным причинам.
В партии "Прогрессивные" заявили, что новый кандидат на должность министра культуры может быть выдвинут уже сегодня, и Сейм сможет его утвердить еще до завершения весенней сессии.
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