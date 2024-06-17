Силиня приняла отставку Логиной

"В соответствии с договором о сотрудничестве [коалиции] я ожидаю, что "Прогрессивные" предложит кандидата на пост министра культуры, решение об утверждении которого примет Сейм", - сказала глава правительства.

Как сообщил пресс-секретарь премьера Алексис Золднерс, до утверждения нового министра его обязанности будет исполнять премьер-министр, а в ее отсутствие - министр юстиции.

"С учетом того, что премьер-министр сегодня и завтра находится в командировке, обязанности министра культуры в эти дни будет исполнять министр юстиции", - пояснил пресс-секретарь.

Как сообщалось, Логина подала в отставку с должности министра культуры по личным причинам.

В партии "Прогрессивные" заявили, что новый кандидат на должность министра культуры может быть выдвинут уже сегодня, и Сейм сможет его утвердить еще до завершения весенней сессии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!