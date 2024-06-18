В Lidl Arena можно будет бесплатно смотреть футбольные матчи UEFA EURO 2024™, а также встретиться c командой Lidl Kids Team, которая отправятся на чемпионат

«Футбол – это король среди видов спорта, и мы приглашаем футбольных фанатов воспользоваться такой возможностью - посмотреть все матчи чемпионата Европы по футболу на большом экране в хорошо оборудованной фан-зоне, вместе с друзьями, семьями и другими единомышленниками. Мы рады участвовать в этом футбольном празднике и надеемся, что матчи чемпионата будут интересными, а реакция болельщиков – громкая и активная!» говорит руководитель маркетинга Lidl Latvija Томас Делле.

Все игры чемпионата будут транслироваться на большом экране в помещении Lidl Arena в течение всего месяца, пока будет продолжаться чемпионат. Исключением станут только 23 и 24 июня, когда Латвия будет отмечать праздник Лиго: в эти дни трансляции игр не будет.

Фото: Пресс-фото

Аттракционы для детей в фан-зоне

Lidl Latvija подготовило для футбольных фанатов разнообразную развлекательную программу. Детей ждут надувные аттракционы, различные футбольные игры малого формата и другие увлекательные активные мероприятия.

Взрослые болельщики в ожидании очередного матча смогут развлечься, играя в футбольный дартс, футбольный гольф, новус, в настольный футбол и другие игры. О создании у гостей Lidl Arena приподнятого, веселого и боевого настроения позаботятся диджеи. В свою очередь, “Lidl” во время чемпионата предложит широкий и разнообразный выбор закусок и напитков, создав во время каждой игры атмосферу настоящего футбольного праздника.

Поскольку Lidl является официальным партнером UEFA EURO 2024 по всей Европе, латвийский Lidl в рамках чемпионата Европы по футболу также предлагает латвийским болельщикам широкий выбор всевозможных мероприятий. Также в магазинах Lidl любой желающий может приобрести официальные продукты чемпионата UEFA EURO 2024 для фанатов — футбольные мячи, детские спортивные костюмы и т. д.

Активно поддерживая развитие футбола в стране, Lidl Latvija стал в 2024 году официальным спонсором чемпионата Латвии по футболу среди девушек LFF, а также подписал с Lidl Arena договор о сотрудничестве с целью популяризации футбола и как вида спорта, и как вида спортивного отдыха.