14 июня в Германии стартует крупнейшее футбольное событие Европы – UEFA EURO 2024™. Поэтому в Риге в этот день, в 18:00, Lidl Arena вместе с участниками Lidl Kids Team откроет самую большую в стране фан-зону чемпионата UEFA EURO 2024. Смотреть футбольные матчи чемпионата на большом экране - вместе, одной большой компанией, и абсолютно бесплатно, - приглашают всех футбольных болельщиков!
В Lidl Arena можно будет бесплатно смотреть футбольные матчи UEFA EURO 2024™, а также встретиться c командой Lidl Kids Team, которая отправятся на чемпионат
Фан-зона в помещениях Lidl Arena на улице Каугуру, 6, будет открыта в течение всего времени чемпионата, вплоть до захватывающей, полной кипящих эмоций финальной игры 14 июля. Болельщикам, от самых юных до самых опытных и бывалых, в течение всего этого времени будет предложен широкий ассортимент как развлечений, так и угощений.
Чемпионат UEFA EURO 2024 начнется 14 июня и завершится финальной игрой в Берлине 14 июля. Латвийские футболисты в чемпионате не участвуют, однако это вовсе не значит, что нога латвийца не ступит на большое футбольное поле Германии!
Команда Lidl Kids Team, – а это 11 ребят со всей Латвии, - 29 июня выведут на футбольную арену Берлина футболистов – участников 1/8 финала чемпионата. В составе латвийской Lidl Kids Team в Германию отправятся 4 юных рижанина, по одному ребенку из Огре, Резекне, Добеле, Лиепаи, Тукумса, и по одному из Валмиерского и Сигулдского округов.
Эта уникальная возможность - стать членом Lidl Kids Team - была разыграна среди более чем 8600 детей, подавших заявку на участие в лотерее, призом в которой была возможность сопровождать на поле лучших футболистов Европы.
«Футбол – это король среди видов спорта, и мы приглашаем футбольных фанатов воспользоваться такой возможностью - посмотреть все матчи чемпионата Европы по футболу на большом экране в хорошо оборудованной фан-зоне, вместе с друзьями, семьями и другими единомышленниками. Мы рады участвовать в этом футбольном празднике и надеемся, что матчи чемпионата будут интересными, а реакция болельщиков – громкая и активная!» говорит руководитель маркетинга Lidl Latvija Томас Делле.
Все игры чемпионата будут транслироваться на большом экране в помещении Lidl Arena в течение всего месяца, пока будет продолжаться чемпионат. Исключением станут только 23 и 24 июня, когда Латвия будет отмечать праздник Лиго: в эти дни трансляции игр не будет.
Аттракционы для детей в фан-зоне
Lidl Latvija подготовило для футбольных фанатов разнообразную развлекательную программу. Детей ждут надувные аттракционы, различные футбольные игры малого формата и другие увлекательные активные мероприятия.
Взрослые болельщики в ожидании очередного матча смогут развлечься, играя в футбольный дартс, футбольный гольф, новус, в настольный футбол и другие игры. О создании у гостей Lidl Arena приподнятого, веселого и боевого настроения позаботятся диджеи. В свою очередь, “Lidl” во время чемпионата предложит широкий и разнообразный выбор закусок и напитков, создав во время каждой игры атмосферу настоящего футбольного праздника.
Поскольку Lidl является официальным партнером UEFA EURO 2024 по всей Европе, латвийский Lidl в рамках чемпионата Европы по футболу также предлагает латвийским болельщикам широкий выбор всевозможных мероприятий. Также в магазинах Lidl любой желающий может приобрести официальные продукты чемпионата UEFA EURO 2024 для фанатов — футбольные мячи, детские спортивные костюмы и т. д.
Активно поддерживая развитие футбола в стране, Lidl Latvija стал в 2024 году официальным спонсором чемпионата Латвии по футболу среди девушек LFF, а также подписал с Lidl Arena договор о сотрудничестве с целью популяризации футбола и как вида спорта, и как вида спортивного отдыха.