Трудности с засыпанием? Пара идей, как с этим справиться

По словам эксперта, Доктора Наталии Берзини, существует несколько причин, которые могут мешать нормальному засыпанию: это и тяжёлая пища, и поздний спорт, и сложный рабочий день. Однако есть небольшой, но действенный способ, который многие забывают – если приглушить вечером свет дома, это может помочь качеству вашего сна.

"Вечером, солнце садится за 2–3 часа до отбоя, и уровень освещения дома не должен превышать того, что есть за окном. Освещение перед сном должно быть очень умеренным и с красным оттенком, потому, как красный и оранжевые цвета – это отголоски заката. При возможности расположите лампы на полках или даже на полу, чтобы свет не светил вам прямо в глаза", – говорит эксперт по сну.

Используйте атмосферное освещение, готовясь ко сну

С каждым днём темнеет всё быстрее, поэтому свет дома включается раньше. Руководитель отдела дизайна интерьеров Дариус Римкус делится недорогими решениями, которые помогут осветить комнату, но при этом не мешать естественному отходу ко сну.