Каждый пятый житель Латвии признался, что сталкивается с проблемой засыпания, показал недавний опрос IKEA о сне. По словам экспертов, простой способ помочь себе – приглушить свет к вечеру дома. Но только 3 из 10 респондентов действительно делают это.
Трудности с засыпанием? Пара идей, как с этим справиться
По словам эксперта, Доктора Наталии Берзини, существует несколько причин, которые могут мешать нормальному засыпанию: это и тяжёлая пища, и поздний спорт, и сложный рабочий день. Однако есть небольшой, но действенный способ, который многие забывают – если приглушить вечером свет дома, это может помочь качеству вашего сна.
"Вечером, солнце садится за 2–3 часа до отбоя, и уровень освещения дома не должен превышать того, что есть за окном. Освещение перед сном должно быть очень умеренным и с красным оттенком, потому, как красный и оранжевые цвета – это отголоски заката. При возможности расположите лампы на полках или даже на полу, чтобы свет не светил вам прямо в глаза", – говорит эксперт по сну.
Используйте атмосферное освещение, готовясь ко сну
С каждым днём темнеет всё быстрее, поэтому свет дома включается раньше. Руководитель отдела дизайна интерьеров Дариус Римкус делится недорогими решениями, которые помогут осветить комнату, но при этом не мешать естественному отходу ко сну.
"Дома мы используем разные типы освещения. Например, потолочные светильники и рабочее освещение необходимы для определенных задач, а декоративное освещение позволяет создать нужную атмосферу. Перед сном освещение можно использовать с умом: выключив потолочный светильник и оставив включенным только рабочее и рабочее и атмосферное освещение, свет становится более приглушенным.
Готовясь ко сну важно понимать, как следует использовать это освещение. Если выключить потолочное освещение и оставить только атмосферное и рабочее – вы снизите интенсивность света. Умные решения, например лампа TÄRNABY с диммером, или простой напольный светильник LERSTA за 17,99 Eur помогут создать нужный уровень освещения в комнате не ограничивая видимость", – говорит дизайнер.
Размещение светильников на разных уровнях и в разных местах также может помочь, так как, например, их можно отключать независимо от центрального освещения для создания более уютной атмосферы. Например, настольная лампа, установленная на книжной полке или подоконнике, создаст отдельную локальную зону освещения. Это поможет создать уютные источники света вокруг и позволит вашему мозгу избежать прямого воздействия яркого света, продолжая вырабатывать мелатонин.
Занавешиваем окна
Доктор Н. Берзиня рассказывает, что интенсивный свет нас будит. "Спектр синего света — одна из причин, блокирующих выработку гормона сна мелатонина, который отвечет за сон. Также стоит помнить, что свет через глаза достигает мозга даже тогда, когда они закрыты, поэтому важно засыпать в максимально тёмной обстановке", — делится советом консультант по сну и добавляет, что стоит рассмотреть возможность использования затемняющих штор.
По словам специалиста IKEA, гардины можно использовать не только для регулирования уровня освещённости, они помогают защититься от жары и холода, проникающих через окна. В зависимости от выбранной ткани гардины могут создать разные настроения в доме — от яркого и гостеприимного до уютного и спокойного.
"Более тяжёлые материалы гардин обеспечивают отличную тепло- и звукоизоляцию, что идеально для создания уютной спальной зоны. Сочетание двух разных стилей штор или их комбинация с затемняющими шторами (например, рулонной шторой FRIDANS) даёт возможность регулировать количество света в комнате, если вам нравится просыпаться при естественном дневном свете. Для тех, кто предпочитает больше темноты во время сна, стоит обратить внимание на затемняющие варианты", — рассказывает дизайнер интерьеров. Клиенты также могут выбрать умные рулонные шторы, например, PRAKTLYSING, которыми можно управлять дистанционно.
IKEA призывает высыпаться
В сотрудничестве с экспертами в сентябре IKEA запустила кампанию под названием "Просыпайтесь! Пора высыпаться". Цель кампании — повысить осведомленность о важности регулярного качественного сна среди своих сотрудников и общества. Научные факты ясно показывают, что недостаток сна делает людей менее удовлетворёнными жизнью, более склонными к ошибкам, а также усложняет взаимоотношения с другими людьми, нашими коллегами и клиентами. Кроме того, говоря о важности сна и предлагая решения для его обеспечения, IKEA следует своей миссии — создавать лучшую повседневную жизнь для большинства людей.