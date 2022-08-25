В наше время работа и учеба из дома становятся все более распространенным явлением, поэтому постепенно складываются индивидуальные требования к «домашнему офису» и мобильной продуктивности. В поисках решений, облегчающих дистанционный труд, не стоит превращать дом в офис, где мы редко встаем из-за письменного стола и не отрываем взгляд от экрана, выполняя поставленные задачи. Вместо этого нам нужны технологии, которые мотивируют и вдохновляют, поэтому ноутбук с современными функциями и продуманным эргономичным дизайном – первое, что необходимо для эффективной работы и обучения.
Технологии, которые помогают: ноутбук в эпоху удаленной работы
Ранее пользователи тонких и легких ноутбуков с высокой производительностью и большими экранами сталкивались с рядом трудностей, например, низким качеством экрана, неудобным использованием и неэффективной системой охлаждения. Новейшие современные ноутбуки разрабатываются с учетом текущих потребностей пользователя и предполагаемых сценариев использования, прндлагая устройство, которое легко приспосабливается к повседневным нуждам.
Экран, облегчающий просмотр работ
У каждого отраслевого профессионала свои уникальные должностные обязанности, но большинство предъявляет схожие требования относительно технического рабочего оснащения. Такие задачи, как обработка различных данных и создание контента или презентаций, требуют большого экрана, позволяющего с удобством и точностью просматривать подготовленные материалы, тем самым сокращая необходимое время на обработку.
«Ноутбук должен выполнить своего рода „невозможную миссию” – оставаться легким при сравнительно большом и обеспечивающим хорошую видимость экране. По сравнению с традиционным соотношением сторон экрана 16:9 экран MateBook D 16 с соотношением 16:10 облегчает пользователям просмотр различных файлов и делает интернет-серфинг более эффективным. При этом небольшой вес устройства означает, что пользователь сохранит свою производительность и находясь в пути», – отмечает Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.
Учитывая необходимость заботы о здоровье глаз, все большее значение приобретают различные решения для защиты зрения. Новый ноутбук Huawei оснащен решением технологии TÜV Rheinland Low Blue Light, которое снижает воздействие синего света, сохраняя исходные цвета изображения, тем самым обеспечивая защиту зрения и качественное создание контента одновременно.
Созданы один для другого – процессор с поддержкой системы охлаждения
Независимо от того, используется ли ноутбук для различных сценариев удаленной работы или для активных видеоигр, его производительность должна быть достаточной для выполнения всех потребностей и нужд пользователя.
«Huawei MateBook D 16 оснащен процессором 12-го поколения серии Intel Core H, чтобы поддерживать пользователей в выполнении различных задач со сложными сценариями использования. Однако мощного процессора недостаточно – чтобы полностью задействовать потенциал процессора, новое устройство также оснащено мощной системой охлаждения для обеспечения бесперебойной работы», – поясняет эксперт Huawei.
Видеозвонки – особенно важный элемент рабочей жизни
Удаленная работа предусматривает регулярное участие в видеоконференциях для обсуждения и согласования различных рабочих вопросов.
«Каждый сталкивался с комичными ситуациями во время видеосвязи, когда участники не слышат или не видят друг друга из-за технических ограничений или внешних помех. Поэтому Huawei адаптировал камеру и звуковую систему MateBook D 16 таким образом, чтобы обеспечивать максимально эффективные и качественные видеозвонки. Функция искусственного интеллекта FollowCam в реальном времени адаптирует экран, сохраняя говорящего в центре кадра, поэтому выступать с презентацией в гибридном режиме будет несравнимо удобнее», – отметил М. Тиллерс.
Кроме того, ноутбук оснащен системой из четырех микрофонов, которая поддерживает прием звука на расстоянии до пяти метров. Алгоритмы шумоподавления, поддерживаемые искусственным интеллектом, снижают фоновый шум во время звонка, в свою очередь, функция улучшения собственного голоса распознает голос говорящего, тем самым обеспечивая качественный звук независимо от происходящего вокруг.