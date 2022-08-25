Технологии, которые помогают: ноутбук в эпоху удаленной работы

Учитывая необходимость заботы о здоровье глаз, все большее значение приобретают различные решения для защиты зрения. Новый ноутбук Huawei оснащен решением технологии TÜV Rheinland Low Blue Light, которое снижает воздействие синего света, сохраняя исходные цвета изображения, тем самым обеспечивая защиту зрения и качественное создание контента одновременно.

Созданы один для другого – процессор с поддержкой системы охлаждения

Независимо от того, используется ли ноутбук для различных сценариев удаленной работы или для активных видеоигр, его производительность должна быть достаточной для выполнения всех потребностей и нужд пользователя.

«Huawei MateBook D 16 оснащен процессором 12-го поколения серии Intel Core H, чтобы поддерживать пользователей в выполнении различных задач со сложными сценариями использования. Однако мощного процессора недостаточно – чтобы полностью задействовать потенциал процессора, новое устройство также оснащено мощной системой охлаждения для обеспечения бесперебойной работы», – поясняет эксперт Huawei.

Видеозвонки – особенно важный элемент рабочей жизни

Удаленная работа предусматривает регулярное участие в видеоконференциях для обсуждения и согласования различных рабочих вопросов.

«Каждый сталкивался с комичными ситуациями во время видеосвязи, когда участники не слышат или не видят друг друга из-за технических ограничений или внешних помех. Поэтому Huawei адаптировал камеру и звуковую систему MateBook D 16 таким образом, чтобы обеспечивать максимально эффективные и качественные видеозвонки. Функция искусственного интеллекта FollowCam в реальном времени адаптирует экран, сохраняя говорящего в центре кадра, поэтому выступать с презентацией в гибридном режиме будет несравнимо удобнее», – отметил М. Тиллерс.

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