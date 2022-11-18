Лучше, больше, дальше с новым флагманом Huawei – смартфоном Mate 50 Pro

Экран устройства оснащен цветовой гаммой Р3 и поддерживает частоту обновления 120 Гц для уменьшения мерцания экрана и усталости глаз. На этот раз особенно выделяется версия Huawei Mate 50 из веганской кожи, оснащенная стеклянным экраном Kunlun, который состоит из 10 нанокристаллов квадриллионного уровня, тем самым в 10 раз повышая устойчивость телефона к падению. Эта версия Mate 50 Pro стала самым первым телефоном, получившим пятизвездочный сертификат швейцарской компании SGS за устойчивость стекла к падению.

Благодаря улучшениям производительности операционной системы EMUI 13 использование смартфона в целом стало более равномерным. Новый экстренный режим работы при низком заряде аккумулятора активирует функцию SuperEnergy Boosting, которая обеспечивает 3 часа работы в режиме ожидания или 12 минут в режиме звонка, когда уровень заряда аккумулятора падает до 1 %. Еще одним нововведением стала функция SuperStorage, которая незаметно ликвидирует дублирующиеся файлы и сжимает редко используемые приложения. Тем самым обеспечивается вплоть до 20 Гб свободной памяти, чтобы оставить больше места для фотографий и видеоклипов, которые современные пользователи снимают все чаще и активнее. В свою очередь, функция SuperHub позволяет пользователям временно хранить изображения и документы и совместно использовать их блоками, обеспечивая простую пересылку файлов между приложениями и устройствами.