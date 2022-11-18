После длительного перерыва к серии флагманов Huawei Mate присоединилась новая модель – 50 Pro c мощными функциями камеры и особо прочным стеклом экрана. Флагман оснащен новыми функциями оптимизации системы, которые обеспечивают длительную работу и эффективное использование памяти устройства.
Лучше, больше, дальше с новым флагманом Huawei – смартфоном Mate 50 Pro
Лучше, больше, дальше
Смартфон Huawei Mate 50 Pro оснащен самой современной камерой Ultra Aperture, отличающейся технологическими улучшениями оптических систем, механики и обработки изображений. Умная диафрагма камеры адаптируется к идентифицированному в автоматическом режиме объекту фотосъемки и условиям освещения. Переключив камеру смартфона в профессиональный режим, пользователи смогут одним движением адаптировать фокус переднего плана и степень размывания фона.
С целью улучшить качество изображений при разном освещении камера Ultra Aperture оснащена диафрагмой f/1,4, дополненной технологией XD Fusion Pro, которая увеличивает количество воспринимаемого света. В ночном режиме камера поддерживает высокую резкость и детализацию, измеряя холодные и теплые цвета и соотношение светлых и темных участков. В портретном режиме используется естественное размытие фона, чтобы объект на переднем плане еще больше выделялся из окружающей среды. А перископическая телефотокамера поддерживает приближение в диапазоне от 0,5х до 100х, чтобы запечатлеть даже очень отдаленные объекты.
Прочный как никогда
Версия стеклянного корпуса нового смартфона выпускается в двух цветовых вариантах – серебристом и черном, а версия корпуса из особой веганской кожи оформлена в оранжевом цвете, вдохновленном красками заката.
Экран устройства оснащен цветовой гаммой Р3 и поддерживает частоту обновления 120 Гц для уменьшения мерцания экрана и усталости глаз. На этот раз особенно выделяется версия Huawei Mate 50 из веганской кожи, оснащенная стеклянным экраном Kunlun, который состоит из 10 нанокристаллов квадриллионного уровня, тем самым в 10 раз повышая устойчивость телефона к падению. Эта версия Mate 50 Pro стала самым первым телефоном, получившим пятизвездочный сертификат швейцарской компании SGS за устойчивость стекла к падению.
Мощность надолго
В тонкий корпус Huawei Mate 50 Pro встроена батарея емкостью 4700 мА·ч, которая предлагает 66-ваттное решение проводной и 50-ваттное решение беспроводной быстрой зарядки для обеспечения оптимального равновесия между временем работы от аккумулятора, быстротой зарядки и мобильностью.
Благодаря улучшениям производительности операционной системы EMUI 13 использование смартфона в целом стало более равномерным. Новый экстренный режим работы при низком заряде аккумулятора активирует функцию SuperEnergy Boosting, которая обеспечивает 3 часа работы в режиме ожидания или 12 минут в режиме звонка, когда уровень заряда аккумулятора падает до 1 %. Еще одним нововведением стала функция SuperStorage, которая незаметно ликвидирует дублирующиеся файлы и сжимает редко используемые приложения. Тем самым обеспечивается вплоть до 20 Гб свободной памяти, чтобы оставить больше места для фотографий и видеоклипов, которые современные пользователи снимают все чаще и активнее. В свою очередь, функция SuperHub позволяет пользователям временно хранить изображения и документы и совместно использовать их блоками, обеспечивая простую пересылку файлов между приложениями и устройствами.