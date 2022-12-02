Huawei выпустила смарт-часы Watch D, измеряющие артериальное давление и ЭКГ

Новая модель Watch D обладает всеми привычными функциями смарт-часов, но заметно выделяется на рынке именно благодаря новому функционалу, направленному на мониторинг показателей здоровья. «Это первая в своем роде модель смарт-часов, которая позволяет отслеживать артериальное давление в режиме реального времени, и благодаря этому часы, безусловно, станут важным повседневным смарт-спутником многих пользователей, которые, возможно, раньше не пользовались смарт-часами», — говорит эксперт по технологиям и руководитель отдела по обучению Huawei Микус Тиллерс (Mikus Tillers).

Он добавляет, что именно новые технологии делают данные измерения артериального давления особенно точными, поскольку высокоточный датчик давления допускает погрешность всего +/- 3 мм рт.ст. Часы также можно настроить так, чтобы они измеряли показатели артериального давления по мере необходимости - например, утром и вечером в определенное время, и при этом также сохраняли результаты как в часах, так и в соответствующем приложении Huawei Health. «Часы можно использовать и без смартфона — для этого их нужно настроить только при первом использовании, а все остальное время смартфон для использования не понадобится», — отмечает М.Тиллерс еще один важный аспект, почему часы также подходят для такого поколения пользователей, которое не привыкло использовать смартфоны ежедневно.