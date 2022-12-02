Технологическая компания Huawei выпустила на рынок Латвии новые смарт-часы, ориентированные на непрерывный мониторинг показателей здоровья пользователя и это устройство является первыми смарт-часами с возможностью измерения ЭКГ и артериального давления.
Huawei выпустила смарт-часы Watch D, измеряющие артериальное давление и ЭКГ
Новая модель Watch D обладает всеми привычными функциями смарт-часов, но заметно выделяется на рынке именно благодаря новому функционалу, направленному на мониторинг показателей здоровья. «Это первая в своем роде модель смарт-часов, которая позволяет отслеживать артериальное давление в режиме реального времени, и благодаря этому часы, безусловно, станут важным повседневным смарт-спутником многих пользователей, которые, возможно, раньше не пользовались смарт-часами», — говорит эксперт по технологиям и руководитель отдела по обучению Huawei Микус Тиллерс (Mikus Tillers).
Он добавляет, что именно новые технологии делают данные измерения артериального давления особенно точными, поскольку высокоточный датчик давления допускает погрешность всего +/- 3 мм рт.ст. Часы также можно настроить так, чтобы они измеряли показатели артериального давления по мере необходимости - например, утром и вечером в определенное время, и при этом также сохраняли результаты как в часах, так и в соответствующем приложении Huawei Health. «Часы можно использовать и без смартфона — для этого их нужно настроить только при первом использовании, а все остальное время смартфон для использования не понадобится», — отмечает М.Тиллерс еще один важный аспект, почему часы также подходят для такого поколения пользователей, которое не привыкло использовать смартфоны ежедневно.
Благодаря модулю датчика ЭКГ - или же электрокардиограммы сердца - смарт-часы поддерживают запись полученных данных, а также мгновенное создание и представление отчетов мониторинга сердцебиения пользователю. Часы также осуществляют непрерывный мониторинг ЭКГ, а это означает, что, как только частота сердечных сокращений не является регулярной, то часы напоминают пользователю о необходимости проведения контрольного измерения ЭКГ.
При этом, по словам эксперта, возможности Watch D, связанные с показателями здоровья, не ограничиваются только датчиком артериального давления или возможностями мониторинга пульса. «Это полнофункциональные смарт-часы, которые, помимо 70 режимов упражнений и измерения показателей здоровья, также поддерживают все остальные современные функции смарт-часов — будь то научно обоснованный мониторинг сна, отслеживание содержания кислорода в крови, фиксация изменений температура кожи или мониторинг уровня стресса», — перечисляет она.
Аккумулятор смарт-часов Huawei Watch D может работать до 7 дней без подзарядки и позволяет постоянно носить устройство на запястье без необходимости частой зарядки. Поэтому, как отмечает Микус Тиллерс, модель является особенно хорошим решением для всех пользователей или их близких, которым важно ежедневно следить за своим здоровьем и таким образом быстро получать необходимый обзор показателей своего самочувствия, что позволяет, при необходимости, обсудить полученные данные с врачом.