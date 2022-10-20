Фотографируй стильно! Самые актуальные фототренды на данный момент

«В свете этой тенденции камера смартфона стала играть особенно важную роль, поэтому Huawei также подумала о соответствии объектива и необходимых функций в своих смартфонах серии nova. Новый смартфон 10 Pro оснащен первой в отрасли двойной фронтальной камерой, состоящей из одной широкоугольной камеры с разрешением 60 МП, поддерживающей 100-градусный угол и качество 4K, и портретной камерой Close-up или камерой приближения с разрешением 8 мегапикселей, обеспечивая более удобную съемку с высоким разрешением», — рассказывает эксперт.

Фото: Пресс-фото

Будь настоящим!

Самый перспективный тренд этого года, безусловно, — реализм, или желание изобразить себя и происходящее вокруг, без фильтров и дополнительного редактирования, тем самым приглашая окружающих показать свою жизнь в настоящих красках.

«Чтобы не отставать от этой тенденции, пригодится функция приближения фронтальной камеры нового смартфона серии nova, позволяющая увеличивать масштаб от 0,7 до 5 раз без существенного изменения качества изображения. Таким образом, владелец телефона может делать портреты особенно крупным планом, выделяя определенные черты лица, или же запечатлевать игру света на коже, создавая аутентичные и креативные кадры», — говорит М. Тиллерс.