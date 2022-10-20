Как и любая отрасль, фотография претерпевает регулярные изменения, в значительной степени зависящие от технологических инноваций и привычек использования социальных сетей. Так как смартфон — это устройство, которое всегда под рукой, то и большинство фотографий делается именно им. Разработчики технологий год за годом наблюдают изменение привычек пользователей в пользу камер смартфонов, поэтому вкладывается все больше ресурсов во внедрение более совершенных объективов и фототехнологий.
Фотографируй стильно! Самые актуальные фототренды на данный момент
Чтобы не отставать от тенденций в области фотографии, эксперт из технологической компании Huawei делится самыми актуальными стилями и функциями камеры смартфона, которые могут пригодиться.
Очарование и нежность минимализма
Минимализм по-прежнему актуален не только в моде и интерьере, но и в фотографии. Этот принцип можно соблюдать в разных жанрах фотографии, таких как портреты и пейзажи, концентрируясь на более спокойных цветовых оттенках, их сочетаниях и простых композициях, не загромождая фон и количество объектов.
«Чтобы оживить цвета и атмосферу в самых лаконичных композициях, задняя камера Huawei nova 10 Pro оснащена 50-мегапиксельной камерой RYYB Ultra Vision и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной макрокамерой, которая также поддерживает автофокус, что позволяет акцентировать даже мельчайшие детали. Сверхчувствительный датчик освещенности основной камеры эффективно улучшает качество захвата изображения даже при слабом освещении, поэтому можно будет сохранить тончайшие нюансы даже в условиях недостаточного света», — объясняет Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei.
Селфи продолжают свое триумфальное шествие
Автопортреты уже давно популярны среди активных пользователей социальных сетей, но в последние годы эта тенденция набирает обороты, поскольку люди хотят видеть друг друга и делиться своими повседневными делами.
«В свете этой тенденции камера смартфона стала играть особенно важную роль, поэтому Huawei также подумала о соответствии объектива и необходимых функций в своих смартфонах серии nova. Новый смартфон 10 Pro оснащен первой в отрасли двойной фронтальной камерой, состоящей из одной широкоугольной камеры с разрешением 60 МП, поддерживающей 100-градусный угол и качество 4K, и портретной камерой Close-up или камерой приближения с разрешением 8 мегапикселей, обеспечивая более удобную съемку с высоким разрешением», — рассказывает эксперт.
Будь настоящим!
Самый перспективный тренд этого года, безусловно, — реализм, или желание изобразить себя и происходящее вокруг, без фильтров и дополнительного редактирования, тем самым приглашая окружающих показать свою жизнь в настоящих красках.
«Чтобы не отставать от этой тенденции, пригодится функция приближения фронтальной камеры нового смартфона серии nova, позволяющая увеличивать масштаб от 0,7 до 5 раз без существенного изменения качества изображения. Таким образом, владелец телефона может делать портреты особенно крупным планом, выделяя определенные черты лица, или же запечатлевать игру света на коже, создавая аутентичные и креативные кадры», — говорит М. Тиллерс.
Постоянное изменение тенденций дает возможность пробовать новые методы фотографирования и экспериментировать с функциями камеры вашего смартфона, чтобы получить потрясающие результаты. Новый Huawei nova 10 Pro станет самым надежным союзником для развития навыков фотографирования и запечатления себя и окружающих в новых красках.