Легкое обновление ванной комнаты к весне с IKEA: это под силу всем

Дариус Римкус дает еще один совет по использованию высоты помещения. «Обычно в ванной стены остаются пустыми. Но здесь может пригодиться доска SKÅDIS, которая позволит организовать хранение мелких предметов, например, крема для бритья или детских игрушек для ванной. Такое сочетание функциональных предметов превратит ванную комнату в организованное пространство, где легко наводить порядок не только весной и всегда можно расслабиться после напряженного дня», — рассказывает специалист IKEA.

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Обновите аксессуары

Чтобы оживить стиль ванной комнаты, начните с простых аксессуаров, имеющих большое значение, советует дизайнер интерьера. «Простые настенные органайзеры с удобными присосками, например ÖBONÄS (от 2 евро) помогут расширить возможности хранения без необходимости сверлить стены. Благодаря гладким закругленным краям и успокаивающему серо-зеленому оттенку они смотрятся современно, одновременно обеспечивая порядок в ванной комнате. Дополните их набором для ванной комнаты STORAVAN из 3 предметов (за 2 евро), чтобы создать гармоничный интерьер: дозатор для мыла, держатель для зубных щеток и подставка — все это позволит вам поддерживать порядок на столешнице», — делится Д. Римкус.

Чтобы завершить обновление, дизайнер интерьера напоминает о текстиле для ванной комнаты: мягких, приятных на ощупь полотенцах в натуральных тонах, уютных ковриках и аккуратных корзинах для хранения. Чтобы быстро сменить обстановку, используйте практичную и стильную занавеску для душа BJÄRSEN (1,5 евро) из водонепроницаемой ткани. Кроме того, если внести немного разнообразияс помощью текстиля (не забывайте о ковриках для ванной!) или добавить элементы декора, например, любимые иллюстрации или даже цветы, ванная комната станет уютной, организованной и готовой к приходу весны.

Дополнительные идеи для улучшения ванной комнаты: http://www.ikea.lv/ru.