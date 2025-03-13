С наступлением тепла мы все чувствуем прилив сил и желание навести порядок, украсить и освежить свой дом. И, конечно, нельзя обойти вниманием ванную комнату. Мы предлагаем внести всего несколько простых и доступных изменений, с которыми каждый сможет создать спокойное пространство, которое станет местом отдыха для спокойной и светлой весны
Легкое обновление ванной комнаты к весне с IKEA: это под силу всем
Избавившись от беспорядка, добавив функциональные решения для хранения и несколько элементов в интерьер, вы сможете добиться чистоты и умиротворенной атмосферы. Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA, расскажет, как использовать наши решения в ванной комнате.
Больше порядка
Наведение порядка в ванной комнате будет способствовать созданию ощущения обновления, как только, например, у вас появится специальное место для хранение туалетной бумаги.
«Дополнительная полка или коробка для хранения вещей никогда не станет лишней. Для ванной комнаты пригодится полка VESKEN (от 9 евро) или тележка VESKEN (от 12 евро), которые помогут создать более организованное пространство, особенно в небольших помещениях, где сложно найти места для хранения. Благодаря изящному и компактному дизайну они идеально вписываются в тесные пространства, предлагая практичное решение для хранения полотенец, туалетных принадлежностей и других предметов первой необходимости. Минималистичный стиль позволяет разгрузить ванную комнату, вернув в нее ощущение спокойствия», — делится дизайнер интерьеров.
Чтобы добиться еще большего порядка, дизайнер интерьера советует использовать дверную вешалку BROGRUND — простое, но эффективное решение для хранения вещей. Это беспроигрышный вариант, позволяющий использовать высоту помещения и не оставлять одежду или другой текстиль разбросанным. Удобные крючки для полотенец, халатов и других любимых аксессуаров помогут вам сохранить порядок. Это отличный способ аккуратно хранить повседневные вещи, а правильно подобранная высота для каждого предмета позволит сделать вашу утреннюю рутину более спокойной и эффективной.
Дариус Римкус дает еще один совет по использованию высоты помещения. «Обычно в ванной стены остаются пустыми. Но здесь может пригодиться доска SKÅDIS, которая позволит организовать хранение мелких предметов, например, крема для бритья или детских игрушек для ванной. Такое сочетание функциональных предметов превратит ванную комнату в организованное пространство, где легко наводить порядок не только весной и всегда можно расслабиться после напряженного дня», — рассказывает специалист IKEA.
Обновите аксессуары
Чтобы оживить стиль ванной комнаты, начните с простых аксессуаров, имеющих большое значение, советует дизайнер интерьера. «Простые настенные органайзеры с удобными присосками, например ÖBONÄS (от 2 евро) помогут расширить возможности хранения без необходимости сверлить стены. Благодаря гладким закругленным краям и успокаивающему серо-зеленому оттенку они смотрятся современно, одновременно обеспечивая порядок в ванной комнате. Дополните их набором для ванной комнаты STORAVAN из 3 предметов (за 2 евро), чтобы создать гармоничный интерьер: дозатор для мыла, держатель для зубных щеток и подставка — все это позволит вам поддерживать порядок на столешнице», — делится Д. Римкус.
Чтобы завершить обновление, дизайнер интерьера напоминает о текстиле для ванной комнаты: мягких, приятных на ощупь полотенцах в натуральных тонах, уютных ковриках и аккуратных корзинах для хранения. Чтобы быстро сменить обстановку, используйте практичную и стильную занавеску для душа BJÄRSEN (1,5 евро) из водонепроницаемой ткани. Кроме того, если внести немного разнообразияс помощью текстиля (не забывайте о ковриках для ванной!) или добавить элементы декора, например, любимые иллюстрации или даже цветы, ванная комната станет уютной, организованной и готовой к приходу весны.
Дополнительные идеи для улучшения ванной комнаты: http://www.ikea.lv/ru.