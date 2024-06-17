Литовский президент Гитанас Науседа призвал международное сообщество усилить давление на Беларусь с целью закрытия Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, которая не соответствует международным требованиям безопасности.
Об этом он заявил в воскресенье во время посещения Украинской мирной конференции в Швейцарии, где участвовал в дискуссии по ядерной безопасности.
На конференции Науседа поднял вопрос безопасности БелАЭС, строительство которой, по словам главы Литвы, велось с нарушением требований экологической и ядерной безопасности.
"Президент призвал международное сообщество усилить давление на белорусский режим, чтобы АЭС, не отвечающая международным стандартам, была закрыта", - говорится в заявлении президентской администрации, распространенном в воскресенье.
Глава Литвы также подчеркнул мировым лидерам, что как размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси, так и угроза применения ядерного оружия в войне против Украины совершенно неприемлемы.
На конференции Науседа также призвал международное сообщество объединить усилия и работать вместе для обеспечения энергетической устойчивости Украины.
По его словам, Россия должна немедленно вывести свой военный и гражданский персонал, вывести вооружение и оборудование с Запорожской АЭС и безопасно передать ее контроль Украине в соответствии с принципами МАГАТЭ.
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