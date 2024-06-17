Врачи борются за жизнь драг-квин Янине. Близкие просят отозваться очевидцев ДТП

На прошлой неделе Давис просил у подписчиков совета, что делать, так как он не может связаться со своим другом Янисом, известным широкой публике как драг-квин Янине. Давис получил сообщение от коллег Яниса, что тот не вышел на работу. Уже в тот момент Давис понял, что что-то не так, так как Янис очень ответственный.

Давис привлек спасательные службы, чтобы попасть в квартиру друга, так как подумал, что с ним что-то произошло дома, однако там его не оказалось. Один из медиков рассказал, что тем утром неподалеку произошло ДТП, и вскоре выяснилось, что в нем пострадал Янис.

В распоряжении Дависа есть информация, что незадолго до 7 часов утра Янис взял электросамокат, проехал всего несколько десятков метров и через неполные 20 минут кто-то отключил его самокат.

Пока в деле еще много неясностей, Давис и близкие Яниса просят отозваться очевидцев происшествия.

ДТП произошло ранним утром в субботу, 15 июня, на перекрестке улиц Стабу и Кр. Валдемара.

Друг Дависа сейчас находится в очень тяжелом состоянии, и врачи борются за его жизнь. Давис просит не звонить в больницу и не интересоваться состоянием друга, так как врачи уполномочены сообщать о пострадавшем только семье.

Давис обещает информировать о дальнейшем развитии событий у себя в соцсетях.

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