Источник: Северная Корея поставила России больше годового запаса артиллерийских снарядов

Северная Корея поставила России не менее 10 000 контейнеров, в которых могли находиться до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, которые Россия использует в войне против Украины, сообщил агентству Bloomberg министр обороны Южной Кореи Син Вонсик.
В ответ на это Москва поставляет Пхеньяну танки, самолеты, а также технологии шпионских устройств, а в ближайшие дни на переговоры в Пхеньян прибудет и российский диктатор Владимир Путин.
"Ожидается, что Путин захочет еще более тесного сотрудничества с Северной Кореей в сфере безопасности, что означает еще более широкие поставки снарядов. Это необходимо, чтобы Россия сохранила надежду на победу в войне", - сказал Син. По славам министра, Северная Корея направила в Россию десятки баллистических ракет. Украинские специалисты предоставили доказательство того, что российская армия использует такие ракеты. Однако нужно отметить, что примерно половина этих ракет не сработали.
По данным разведки Южной Кореи и стран запада, Пхеньян начал оснащать Россию снарядами примерно с конца августа прошлого года и активизировал поставки после последней встречи Путина с Ким Чен Ыном в сентябре прошлого года. Если оценки Мина Вонсика верны, то за это время Россия получила больше снарядов, чем может произвести в течение года.
По данным агентства Bain, Россия сама может производить примерно 4,5 миллиона артиллерийских снарядов (Северная Корея могла поставить 4,8 миллиона).
Специалист в области российской армии и военно-промышленного комплекса Павел Лузин допускает, что в реальности объем поставок Северной Кореей может быть ниже. Принимая во внимание требования безопасности, один контейнер не может быть заполнен полностью (30% - уже много), а в поездах (которыми с Дальнего Востока снаряда поставляются на фронт) много пустых вагонов, чтобы защитить снаряды от пожаров.
Лузин также подчеркивает, что Северная Корея формировала свои резервы почти все 70 лет своего существования, и среди поставленных России снарядов есть и те, что были произведены сразу же после окончания Корейской войны.
"В основном это огромная масса снарядов, у которых уже давно закончился срок годности, и они не особо безопасны для использования", - сказал Лузин.
По информации южнокорейской газеты DongA Ilbo, Путин вскоре планирует посетить Северную Корею. Планируется, что визит может произойти уже на этой неделе. Снимки со спутников также свидетельствуют, что власти Северной Кореи готовятся к этому визиту, указывает аналитическая служба 38 North. Например, на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна готовится очередной военный парад, а в городском аэропорту перемещают самолеты, скорее всего, чтобы подготовить взлетную полосу к прилету самолета Путина.
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