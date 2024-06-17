Источник: Северная Корея поставила России больше годового запаса артиллерийских снарядов

Специалист в области российской армии и военно-промышленного комплекса Павел Лузин допускает, что в реальности объем поставок Северной Кореей может быть ниже. Принимая во внимание требования безопасности, один контейнер не может быть заполнен полностью (30% - уже много), а в поездах (которыми с Дальнего Востока снаряда поставляются на фронт) много пустых вагонов, чтобы защитить снаряды от пожаров.

Лузин также подчеркивает, что Северная Корея формировала свои резервы почти все 70 лет своего существования, и среди поставленных России снарядов есть и те, что были произведены сразу же после окончания Корейской войны.

"В основном это огромная масса снарядов, у которых уже давно закончился срок годности, и они не особо безопасны для использования", - сказал Лузин.

По информации южнокорейской газеты DongA Ilbo, Путин вскоре планирует посетить Северную Корею. Планируется, что визит может произойти уже на этой неделе. Снимки со спутников также свидетельствуют, что власти Северной Кореи готовятся к этому визиту, указывает аналитическая служба 38 North. Например, на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна готовится очередной военный парад, а в городском аэропорту перемещают самолеты, скорее всего, чтобы подготовить взлетную полосу к прилету самолета Путина.

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