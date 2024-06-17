Двое человек были доставлены на вертолете в университетскую больницу в Оломоуце, шестеро пострадавших были доставлены на машине скорой помощи в армейский госпиталь в Оломоуце, а одному человеку была оказана медицинская помощь на месте.

Позднее появилась информация, что один служащий вооруженных сил Чехии погиб, а в больницы были доставлены семь военных и один гражданский сотрудник полигона.

Солдаты украинской армии проходят подготовку на полигоне чешской армии в Либаве с конца 2022 года, однако пресс-представитель чешской военной полиции заявил, что среди жертв взрыва иностранцев нет.

Армия сообщила на платформе Х, что на полигоне взорвались боеприпасы. По словам министра обороны Чехии Яны Черноховой, взрыв не был вызван диверсией "или иной деятельностью другого государства". ​Также стало известно, что взрыв произошел во время плановых учений саперов - пиротехнической тренировки.

Чешское телевидение сообщает, что министр обороны Чехии Яна Чернохова подчеркнула, что происшествие было "трагической случайностью, не имеющей никакого отношения к международной ситуации".

Расследованием инцидента занимается военная полиция.

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