"Без лоха и жизнь плоха". Мошенники вымогают у россиян деньги, угрожая от имени ФСБ сроками за "помощь Украине"

Трубку Наталью взяла. Первым делом «Роман Викторович» поинтересовался, слышат ли кто-нибудь разговор — он настаивал, что разговор должен быть конфиденциальный. Наталья сделала вид, что уходит в другую комнату, но громкую связь не выключила. Дальше «Роман Викторович» сообщил Наталье, что в «ее организации» произошел «слив данных сотрудников», а теперь от имени этих сотрудников «переводятся деньги в Вооруженные силы Украины». В числе этих сотрудников оказалась и Наталья, утверждал силовик.

После этого «Роман Викторович» начал расспрашивать ее про отношение с бухгалтерией и интересоваться, не мог ли кто-нибудь подставить Наталью. «Он начал говорить: „Один бухгалтер уже пошел по статье, несколько человек под подозрением. На факультете проверка. А про декана что можете сказать?“ И все это было в таком настойчивом и даже агрессивном тоне», — вспоминает Наталья.

После того, как преподавательница сказала собеседнику, что никакой информации об этом у нее нет, он сообщил женщине, что проверку проводит еще одно ведомство — Росфинмониторинг. Он потребовал, чтобы Наталья включила громкую связь и, не прерывая разговора, открыла документ, который он перешлет ей. Он у Натальи не сохранился, но она запомнила три детали: «шапку» Росфинмониторинга, сумму в 3 млн рублей и ее имя.