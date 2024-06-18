Австрийский активист Фаяд Мулла рассказал нам, что лично убедился в секретности подобных операций в феврале прошлого года на греческом острове Лесбос.

Когда он ехал к месту предполагаемого принудительного возвращения, о котором он узнал по наводке, его остановил человек, на голову которого был накинут капюшон. Как выяснилось позже, он работал в полиции.

По его словам, сотрудники органов попытались удалить попавшую на камеру запись, на которой видно полицейского в гражданском, и обвинить Фаяда Муллу в сопротивлении офицеру полиции.

В итоге никаких дальнейших действий предпринято не было.

Видеокамера Фаяда Муллы зафиксировала момент, когда его остановил полицейский под прикрытием Фото: Fayad Mulla

Два месяца спустя в том же месте Фаяду Мулле удалось заснять, как группу, в которую входили женщины и младенцы, выгрузили из кузова фургона без опознавательных знаков и провели по причалу к небольшой лодке. (Об этом случае писала газета New York Times).

Мигрантов пересадили на греческое судно береговой охраны, расположенное вдали от береговой линии, вывезли в море, а затем погрузили на плот, оставив дрейфовать на волнах.

Мы проверили эти кадры и показали их бывшему руководителю специальных операций греческой береговой охраны Димитрису Балтакосу.

Во время интервью он отказался обсуждать, что именно было показано на этих кадрах. Он также отрицал, что греческой охране когда-либо приходилось делать что-то незаконное.