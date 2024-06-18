На Лиго и Янов день общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Также будут изменены часы работы парковок и клиентских центров.

23 и 24 июня проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme будет бесплатными, поэтому пассажирам не нужно регистрировать в транспортных средствах электронный билет или кодовый билет.

В связи с запланированными мероприятиями в Межапарке, Дзегужкалнсе и Гризинькалнсе 23 июня и 24 июня будут организованы дополнительные рейсы.

Планируется, что с 19:00 до 5:30 будут введены дополнительные рейсы на объединенных автобусных маршрутах №№ 12, 23 и 26, автобусных маршрутах №№ 3, 11, 18, 24, 25, 37, 48, 50, 51 и 53, трамвайных маршрутах №№ 1, 5, 7, 10 и 11, а также троллейбусных маршрутах №№ 4, 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27.

Бесплатно в праздничные дни можно пользоваться также обслуживаемыми Rīgas satiksme парковками, кроме подземной стоянки возле Дома конгрессов.

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