Принята директива об условиях въезда и пребывания подданных третьих стран

Директивой предусмотрены условия, на которых на территорию государств-участников в целях высококвалифицированной занятости могут въезжать и находиться более трех месяцев подданные третьих стран и члены их семей. Кроме того, директивой предусмотрены права и условия, на которых упомянутые лица могут въезжать и находиться в странах-участницах, не являющихся страной-участницей, первой выдавшей голубую карту ЕС, а также права таких лиц.

Голубая карта ЕС - это вид на жительство, дающий право на пребывание и работу на территории страны-участницы и выдаваемый с целью высококвалифицированной занятости.

Чтобы обеспечить соответствие закона требованиям директивы, поправки определяют, что обладатель голубой карты ЕС потеряет статус безработного, если продолжительность безработицы превысит три месяца, а голубая карта ЕС у него была менее двух лет, или же если безработица превышает шесть месяцев и голубая карта ЕС была менее двух лет.

Согласно закону об иммиграции, превышение указанных периодов безработицы является основанием для аннулирования голубой карты ЕС, что означает, что в случае превышения предусмотренных периодов безработицы у лица нет оснований продолжать получать предусмотренные для безработных и ищущих работу лиц услуги по поддержке занятости, поясняет Министерство благосостояния.

В то же время закон о поддержке безработных и ищущих работу лиц предусматривает, что установленную поддержку безработным, ищущим работу и подверженным риску безработицы лицам вправе получать обладатели голубой карты ЕС в течение срока действия карты. Поправки предусматривают, что в дальнейшем члены семьи обладателей голубой карты ЕС также будут иметь право на получение предусмотренной законом поддержки.

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