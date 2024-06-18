Местные фрукты и овощи - почему их мало в супермаркетах?

Он также отметил, что, несмотря на рост ставки НДС, многие латвийские производители цену на продукты не увеличили. В то же время супермаркеты в Латвии используют ситуацию, ставя существенную наценку на продукты питания.

Представитель SIA Latgales dārzeņu loģistika, работающего под брендом Mežvidu tomāti, Эдгар Романовскис пояснил, что за последние три года ситуация на рынке резко изменилась. Существенно выросли позиции затрат на производство, особенно затраты на энергию. Несмотря на попытки оптимизировать издержки, местным производителям стало еще сложнее конкурировать с производителями импортной продукции, у которых многие позиции затрат на производство ниже.

"Мы, местные производители, в этом году цену на свои продукты поднимать не стали, в последнее время даже снизили, чтобы дать торговым сетям возможность более широкого выбора местной продукции. Очень надеемся на отзывчивость своих многолетних партнеров по сотрудничеству и на то, что они выберут отечественный продукт и уже проверенные ценности", - говорит Романовскис.

Тронс подчеркивает, что нередко в Латвии покупателя вводят в заблуждение, пользуясь именно его лояльностью к местному продовольствию: сейчас, покупая латвийскую клубнику, огурцы или помидоры в торговых точках, не всегда покупатель может быть уверен, что продукт действительно из Латвии. Люди верят написанному, что огурец выращен в Латвии, а продавец перемешивает латвийские огурцы с польскими и продает их как местные.