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В Риге поезд сбил велосипедиста; пострадавший в больнице, угрозы жизни нет

rus.tvnet.lv
Обновлено 18 июня 2024, 19:34
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Медики работают на месте происшествия
Медики работают на месте происшествия Фото: Читатель TVNET

Во второй половине дня во вторник, 18 июня, в Риге на станции Браса поезд сбил велосипедиста. Об этом RUS TVNET сообщили очевидцы.

Как сообщила RUS TVNET представитель Государственной полиции Криста Андерсоне, вызов на это происшествие был получен в 17:34.

По ее словам, мужчина 1969 года рождения пересекал рельсы в неразрешенном месте и не заметил поезд, который зацепил его.

"Мужчина доставлен в медучреждение, к счастью, угрозы его жизни нет", - сообщила Андерсоне.

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