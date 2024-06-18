В Риге поезд сбил велосипедиста; пострадавший в больнице, угрозы жизни нет

Как сообщила RUS TVNET представитель Государственной полиции Криста Андерсоне, вызов на это происшествие был получен в 17:34.

По ее словам, мужчина 1969 года рождения пересекал рельсы в неразрешенном месте и не заметил поезд, который зацепил его.

"Мужчина доставлен в медучреждение, к счастью, угрозы его жизни нет", - сообщила Андерсоне.

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