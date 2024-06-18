Французская актриса Анук Эме, звезда фильма "Мужчина и женщина", умерла в возрасте 92 лет

В 1960-х гг. многие считали Анук самой очаровательной женщиной Франции Фото: REPORTERS ASSOCIES

Родилась будущая кинозвезда в Париже, в 1932 г., под именем Николь Франсуаз Флоранс Дрейфус. В 1946 году, в подростковом возрасте, она сыграла роль Анук в фильме «Дом на море», после чего решила взять имя своей героини в качестве псевдонима.

Позже по предложению поэта и сценариста Жака Превера она добавила к этому псевдониму фамилию Эме (по-французски «любимая»).

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На этом фото будущей звезде едва исполнилось 18 Фото: Picture Post

В общей сложности за свою долгую творческую карьеру Анук Эме сыграла в более чем семи десятках кинофильмов. Самыми заметными из них — помимо уже упомянутых — стали «Однажды вечером… поезд» Андре Дельво, «Готов к носке» Роберта Олтмена и два сиквела «Мужчины и женщины» все того же Клода Лелуша.

Актриса четырежды была замужем, однако в последний раз развелась еще в 1978 году, почти полвека назад. У нее была одна дочь от второго мужа.

Последним фильмом, в котором приняла участие Анук Эме, стала кинолента Шарлотты де Тюркгейм «Большой — значит красивый», вышедшая на экраны в 2012-м, в год 80-летия актрисы.

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Старые друзья: Анук Эме и Клод Лелуш на 72-м Каннском кинофестивале (2019 г.) Фото: P. Lehman/Future Publishing via Getty Images

За два года до этого она была удостоена премии Московского кинофестиваля «Золотой орел» в номинации «За вклад в мировой кинематограф», для получения которой не говорящая по-русски актриса впервые приехала в Россию.

Вручая актрисе статуэтку, кинорежиссер Никита Михалков заявил, что «за многие годы [Анук Эме] стала олицетворением всего того, что называется женщиной».

Фото: United Archives