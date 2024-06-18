Путин в КНДР: снаряды в обмен на военные технологии?

Ким в ходе визита в РФ в сентябре 2023 года посетил космодром "Восточный", расположенный на Дальнем Востоке, и, судя по всему, ему удалось получить дополнительные передовые российские технологии, сообщила Лим в интервью DW. "Я полагаю, что на этой встрече он будет добиваться того же самого, но, возможно, также потребует от Путина твердых обязательств в военной области, и если он получит их в письменном виде, то это поставит Северную Корею в очень сильное положение", - прогнозирует Лим.

Российские энергоносители и северокорейские рабочие

По мнению наблюдателей, Владимир Путин также, вероятно, согласится поставлять КНДР энергоносители, включая нефть и газ, от недостатка которых страдает северокорейская экономика. А Ким Чен Ын, как ожидается, согласится возобновить отправку в Россию северокорейских рабочих, десятки тысяч которых трудились там до конца 2019 года и были вынуждены вернуться домой после вступления в силу санкций Совбеза ООН, запретивших, среди прочего, использование за рубежом рабочей силы из КНДР.

Ким, пожалуй, получает наибольшую выгоду от такой возможной сделки, говорит Лим Ын Чжун, добавляя, что против сближения Пхеньяна с Москвой могут возражать даже китайские друзья лидера Северной Кореи. "Оно вызывает серьезную озабоченность в Сеуле, Токио и Вашингтоне, но также и в Пекине", - уточняет Лим.

И все же, убежден Лейф-Эрик Исли из университете Инхва, это сотрудничество, фактически являющееся союзом по расчету, не выглядит прочным. "Сближение таких государств представляет собой угрозу для глобальной торговли и мира. Однако их не объединяют прочные союзные институты и ценности, их лишь слабо связывает сопротивление соблюдению международных законов и норм", - продолжает Исли.

"Помимо богатых демократических стран многие другие правительства имеют постоянные интересы в торговле и дипломатии, основанных на правилах. Им следует срочно ввести санкции (против РФ и КНДР. - Ред.), чтобы гарантировать провал концепции международных отношений от Путина и Кима", - подвел итог профессор университета Инхва.

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