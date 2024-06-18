Видео Жители Елгавы вышли на пикет против строительства торгового центра на берегу Лиелупе

Вечером во вторник, 18 июня, на пикет против строительства торгового центра на берегу Лиелупе в Елгаве вышли около 20 человек, сообщает агентство LETA.
Пикет прошел спокойно под контролем Госполиции и муниципальной полиции. Протестующие держали в руках плакаты с надписью "Городу - государственное мышление", "Ротационному кольцу - нет", "Магазину - нет", "Парку - да" и другие.
Среди участников был замечен и оппозиционный депутат Елгавской думы Андрей Пагорс (РСЛ), который держал плакат на русском языке.
Акцию протеста организовало общество "Сохранение Лиелупского парка и сквера по улице Цукура, 2, в Елгаве".
Цель пикета - не допустить строительство торгового центра на улице Цукура, 2, и ротационного кольца на перекрестке улиц Цукура и Лиела. Кроме того, протестующие хотят, чтобы самоуправление нашло для Auras centrs территорию в другом месте, чтобы создать по улице Цукура, 2, парк.
Оппозиционный депутат Елгавской думы Гунарс Курлович в соцсетях также сообщил, что при поддержке общества составлено коллективное заявление, содержащее предложение поменять упомянутый участок земли на равнозначный в плане стоимости участок на территории бывшего аэродрома. Это дума должна рассмотреть на заседании 20 июня.
В коллективном заявлении говорится, что независимо от функциональности предлагаемого объекта, не изменится его размер, влияние на загруженность транспортной инфраструктуры, окружающий ландшафт и окружающую среду . Жители также указывают на превышение норм загрязнения воздуха и шума на участке улицы Лиела от улицы Узварас до Калнциемской дороги.
Как уже сообщало агентство LETA, в Елгаве, на улице Цукура, 2, планируется построить новый торговый, сервисный и развлекательный комплекс, построив новые здания, транспортную инфраструктуру, а также благоустроив территорию общей площадью 35 610 квадратных метров.
Объект находится в собственности компании Auras Centrs, которая также инициировала разработку детального проекта и экологического отчета.
Согласно требованиям, фасад здания должен быть архитектурно выразительным, а со стороны набережной Лиелупе - открытым, с объектами общественного обслуживания на первом этаже, которые должны стать частью пешеходного променада, связывая таким образом две зоны. По словам представителей самоуправления, после завершения разработки детального плана и проекта экологического отчета он будет вновь представлен на общественное обсуждение.
До этого на данном участке земли планировалось строительство магазина Depo, однако суд отменил решения Елгавской думы на выдачу строительного разрешение на строительство магазина.
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