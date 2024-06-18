Видео Жители Елгавы вышли на пикет против строительства торгового центра на берегу Лиелупе

Пикет прошел спокойно под контролем Госполиции и муниципальной полиции. Протестующие держали в руках плакаты с надписью "Городу - государственное мышление", "Ротационному кольцу - нет", "Магазину - нет", "Парку - да" и другие.

Среди участников был замечен и оппозиционный депутат Елгавской думы Андрей Пагорс (РСЛ), который держал плакат на русском языке.

Акцию протеста организовало общество "Сохранение Лиелупского парка и сквера по улице Цукура, 2, в Елгаве".

Цель пикета - не допустить строительство торгового центра на улице Цукура, 2, и ротационного кольца на перекрестке улиц Цукура и Лиела. Кроме того, протестующие хотят, чтобы самоуправление нашло для Auras centrs территорию в другом месте, чтобы создать по улице Цукура, 2, парк.

Оппозиционный депутат Елгавской думы Гунарс Курлович в соцсетях также сообщил, что при поддержке общества составлено коллективное заявление, содержащее предложение поменять упомянутый участок земли на равнозначный в плане стоимости участок на территории бывшего аэродрома. Это дума должна рассмотреть на заседании 20 июня.