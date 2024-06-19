Венгрия обещает "сделать Европу снова великой"

По словам представителя правительства в Будапеште, борьба с мигрантами-нелегалами в Европе требует эффективного сотрудничества между странами Евросоюза и ключевыми государствами их происхождения и транзита. "Миграционное давление - огромное бремя для отдельных стран-членов, особенно для тех, которые находятся на внешних границах ЕС", - отметил он на пресс-конференции, проходившей в режиме онлайн.

Помощь Украине - не в приоритете Венгрии

Будапешт как председатель Совета ЕС ставит перед собой задачу "сбалансировать" процессы расширения ЕС, а именно на фоне ускоренной процедуры предоставления статуса кандидата "трио" Украины, Молдовы и Грузии активизировать действия Евросоюза в этой сфере относительно Западных Балкан, сказал на брифинге в Брюсселе постоянный представитель Венгрии при ЕС Балинт Одор. Например, в течение следующих шести месяцев планируется закрыть как можно больше переговорных блоков со странами-кандидатами из этого региона.

На вопрос DW, какой линии следует ожидать в отношении России, ведущей агрессивную войну против Украины, а также в сфере помощи Киеву, Одор ответил, что Будапешт "будет внимательно следить за развитием событий и включать в повестку дня все необходимые аспекты по мере необходимости".

Среди перечисленных приоритетов Венгрии словосочетание "поддержка Украины" не прозвучало, при этом были названы такие сферы, как конкурентоспособность Евросоюза, экономические отношения с третьими странами, облегчение административного бремени, оборонная политика, сотрудничество в сфере закупок вооружений.

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