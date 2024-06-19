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Гражданин Эстонии пропал в Петербурге после посещения военкомата, сообщили СМИ РФ

rus.postimees.ee
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Мобилизация в России.
Мобилизация в России. Фото: Anatoly Maltsev / Scanpix Baltics

42-летний эстонец пропал без вести в России. Об этом со ссылкой на его жену сообщило петербургское издание "Фонтанка.ру". МИД Эстонии не располагает деталями произошедшего, сообщает Rus.Postimees.

"В Петербурге без вести пропал 42-летний эстонец, о чем 12 июня сообщила российским правоохранителям его супруга", - сказано в публикации петербургского издания "Фонтанка.ру".

Журналисты этого формально независимого от российских властей СМИ не сообщают ни имя пропавшего, ни имя его жены, но отмечают, что обратившаяся в МВД РФ женщина уточнила, что ее пропавший муж мог остановиться в Санкт-Петербурге в одном из общежитий в центре города.

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